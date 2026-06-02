Cuando el fandom de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” quiere a un personaje, lo demuestra con fuerza y Mitsuri Kanroji tiene ese cariño más que ganado. Y es que la Hashira del Amor es una de las figuras favoritas absolutas de la franquicia anime y, últimamente, su nombre circula con particular intensidad en redes sociales por una razón muy concreta: resulta que Ufotable ha publicado una ilustración especial por su cumpleaños, mucho antes del papel decisivo que espera asumir en la segunda parte de la trilogía cinematográfica “Infinity Castle”.

Vale precisar que Mitsuri se ha convertido en uno de los pilares emocionales de la saga, tanto por la magnitud de su poder como por la vulnerabilidad que muestra en batalla.

Así, su evolución en el anime la llevó de ser una presencia entrañable a una Hashira capaz de despertar la Marca de Cazador de Demonios y sostener combates al límite, algo que ya se vio en el Arco de la Aldea de los Herreros.

Antes de continuar, mira este clip de “Demon Slayer” con el personaje:

¿CÓMO ES LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE MITSURI KANROJI DE “DEMON SLAYER”?

El 1 de junio es la fecha de cumpleaños de Mitsuri Kanroji dentro del universo “Kimetsu no Yaiba” y Ufotable lo destaca cada año con una ilustración oficial.

En ese sentido, la imagen del 2026 fue publicada en el sitio web de la serie y presenta a la Hashira del Amor en versión chibi (estilo de dibujo en el que los personajes se rediseñan para verse adorables y diminutos), con un atuendo en tonos claros, rodeada de flores, y esa paleta de colores (rosa y verde) que la define desde siempre.

Cabe resaltar que la franquicia tiene por costumbre conmemorar fechas del calendario con estas ilustraciones especiales y, por supuesto, los cumpleaños de sus personajes forman parte integral de la tradición.

Esta es la ilustración conmemorativa oficial lanzada para celebrar el cumpleaños de Mitsuri Kanroji, la Pilar del Amor del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ MITSURI KANROJI EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

En la primera película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle”, la aparición de Mitsuri Kanroji no fue tan decisiva: tal como recuerda Comic Book, ella comparte pantalla con Obanai Iguro, enfrentando solo demonios de rango menor dentro del laberinto del Castillo del Infinito.

No obstante, su gran combate está reservado para el segundo largometraje, en el que Mitsuri y Obanai enfrentarán a Nakime, la nueva Cuarta Luna Superior, con la participación inesperada de Yushiro.

Sin dudas, esta será la pelea más exigente a la que se habrá enfrentado la Hashira del Amor en toda la franquicia, ya que su contribución resultará decisiva para el desenlace de la historia.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER”?

El anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” forma parte del amplio catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En el anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Mitsuri Kanroji posee una fuerza y resistencia descomunal sin perder nada de flexibilidad (Foto: Ufotable)

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