Mientras los fans esperan la fecha de estreno y los principales detalles de la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), el popular y exitoso anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge compartió una nueva ilustración de uno de los personajes favoritos del público. No es la primera vez que la serie realiza una publicación similar, de hecho, lo hace en cada cumpleaños de sus personajes principales. ¿A quién le tocó el turno?

Ufotable, el estudio de animación detrás de la adaptación de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios publica ilustraciones temáticas para celebrar ocasiones especiales, como Navidad, Año Nuevo, San Valentín, o los cumpleaños de los personajes principales. En abril de 2026, fue el momento de Inosuke Hashibira, quien celebró su cumpleaños el martes 22.

En esa imagen, Inosuke Hashibira, el compañero leal de Tanjiro, se muestra tierno y festivo, además no lleva su característica máscara de jabalí. En su lugar, se aprecia su rostro juvenil con cabello oscuro y puntas azules, además, viste un traje elegante de color blanco y azul claro, y sostiene un ramo de flores.

Esta imagen es un cartel conmemorativo por el cumpleaños de Inosuke Hashibira de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", que se celebra el 22 de abril (Foto: Ufotable)

LA NUEVA IMAGEN CONMEMORATIVA ANTES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”

En mayo de 2026, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” compartió otra imagen conmemorativa. Esta vez para celebrar el cumpleaños de Kyojuro Rengoku, el pasado domingo 10. Aunque el Pilar de la Llama, murió en el arco del Tren Infinito tras una feroz batalla contra Akaza, la Tercera Luna Superior, es uno de los favoritos de los fans.

Se trata de una ilustración conmemorativa oficial de Kyojuro Rengoku en versión chibi (mini-personaje), diseñada específicamente por el estudio Ufotable para celebrar su cumpleaños.

En la imagen aparece Rengoku al centro rodeado de globos de corazones con las frases “Happy Birthday” y “Kyojuro R. 5.10”, enmarcados por flores y decoraciones con patrones tradicionales japoneses que emulan su diseño de fuego.

Además, en el borde inferior se anuncia el lanzamiento de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga, en formato Blu-ray & DVD programado para el miércoles 29 de julio de 2026.

Esta es la ilustración conmemorativa de "Demon Slayer" por el cumpleñaos de Kyojuro Rengoku, uno de los personajes favoritos de los fans (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ERA KYOJURO RENGOKU DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

En “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Kyojuro Rengoku era el Pilar de la Llama y uno de los nueve espadachines más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios. Además, poseía una fuerza física inmensa, una velocidad sobrehumana y un dominio perfecto de la Respiración de la Llama.

Fue una figura de inspiración y mentor para Tanjiro, Inosuke y Zenitsu durante la misión del Tren Infinito, donde murió en su enfrentamiento contra Akaza, la Tercera Luna Superior. A pesar de su herida mortal, Rengoku mantuvo su convicción hasta el final, convirtiéndose en una inspiración para los otros cazadores.

Rengoku se negó a convertirse en demonio para salvar su vida y prefirió morir con honor y cumpliendo su deber de proteger a los débiles. Este momento causó gran impacto en Tanjiro, quien comprendió que necesitaba volverse más fuerte.

Kyojuro Rengoku es uno de los protagonistas centrales de la película "Demon Slayer: Mugen Train", donde se convierte en una inpiración para los otros cazadores (Foto: Ufotable)

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