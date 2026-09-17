Aunque las cuatro temporadas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” han tenido gran éxito, sin duda, se convirtió en un titán imbatible de la industria tras el estreno de la primera película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España). Por lo tanto, los fans de la popular franquicia anime esperan con ansias la segunda entrega, que ya está en producción, pero aún no tiene fecha de estreno.

La secuela promete elevar la intensidad con los combates más crueles, complejos y emotivos de la saga contra las Lunas Superiores antes del enfrentamiento final frente a Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios y primer ser de su especie en el universo de “Kimetsu no Yaiba”.

Mientras Shinobu Kocho, Zenitsu Agatsuma, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka lucharon en la primera entrega, Kanao Tsuyuri, Inosuke Hashibira, Mitsuri Kanroji, Obanai Iguro, Gyomei Himejima, Muichiro Tokito, Genya y Sanemi Shinazugawa serán los encargados de enfrentarse a las Lunas Superiores más poderosas en la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Precisamente, uno de estos personajes es el protagonista de la nueva ilustración de la serie. Se trata de Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente (Hashira de la Serpiente) y uno de los espadachines más letales del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Obanai Iguro utiliza un estilo propio de cinco movimientos que imita los giros y ataques impredecibles de una serpiente en la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE OBANAI IGURO ANTES DE “DEMON SLAYER:

El 15 de septiembre de 2026, el estudio ufotable compartió una nueva ilustración de Obanai Iguro para conmemorar el cumpleaños del Pilar de la Serpiente (Snake Hashira) y el cazador de demonios que utiliza ataques sinuosos, flexibles e impredecibles.

Como es costumbre en este tipo de celebraciones, se muestra una versión chibi (estilizada y pequeña) del personaje de “Kimetsu no Yaiba” en el centro de un escenario. Obanai Iguro lleva su uniforme clásico con un chaleco morado estampado y una corona dorada sobre su cabeza.

Por supuesto, su característica serpiente blanca, Kaburamaru, le rodea el cuello. Además, a su lado, destaca una silueta dorada de una serpiente. El personaje que empezó a tener un papel relevante en la serie con los eventos del Arco de Entrenamiento de los Hashira aparece sobre las tablas de un escenario de teatro iluminado por bombillas amarillas.

Aunque no revela información sobre la secuela de “Demon Slayer: Inifity Castle”, la nueva imagen de Obanai Iguro es relevante porque se trata de un personaje que tendrá un rol clave en la esperada película. El Hashira de la Serpiente que se caracteriza por las vendas blancas que cubren su boca y que ocultan una cicatriz de su infancia se enfrentará a Nakime, el demonio con la habilidad de tocar la biwa para manipular la estructura del espacio dentro de la fortaleza.

Esta imagen es un póster oficial de cumpleaños de Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". La ilustración está diseñada con un estilo artístico de teatro clásico y elementos festivos (Foto: Ufotable)

LAS ANTERIORES ILUSTRACIONES DE “DEMON SLAYER”

Esta no es la primera vez que Ufotable comparte este tipo de ilustraciones. Se trata de una tradición anual de celebrar el cumpleaños de cada personaje principal de “Kimetsu no Yaiba”. Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca (Stone Hashira) y el cazador de demonios más fuerte de la generación actual en la serie de anime y manga, fue el protagonista de la anterior imagen.

Mientras que Muichiro Tokito (Pilar de la Niebla) fue el protagonista de un afiche de cumpleaños el pasado 8 de agosto, Tanjiro Kamado recibió una el 14 de julio, y Mitsuri Kanroji (Pilar de Amor) tuvo su póster estilo chibi el 1 de junio.

Esta imagen corresponde a un póster oficial de cumpleaños de estilo teatral y de feria vintage, diseñado por el estudio ufotable para celebrar a Gyomei Himejima de "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

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