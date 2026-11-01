“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” celebra el cumpleaños de uno de sus Pilares más carismáticos con una imagen especial. Y es que la franquicia anime creada por Koyoharu Gotouge compartió una ilustración oficial de Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, en versión chibi y sobre un escenario de teatro lleno de luces. Así, tenemos un nuevo vistazo del personaje antes de la siguiente película de la trilogía “Infinity Castle”. ¿Te gustaría saber exactamente qué muestra el diseño y por qué este Hashira es tan importante en la historia? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en la ficción, Tengen creció como aprendiz de shinobi bajo las reglas muy duras de su padre, pero su camino cambió cuando decidió seguir sus propias convicciones junto a sus tres esposas: Makio, Suma y Hinatsuru.

Eventualmente, su momento más importante llega en el arco del Distrito Rojo (o del Entretenimiento).

Allí enfrenta a los demonios Daki y Gyutaro junto a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Y, tras esa batalla, Tengen se retiró por las heridas sufridas.

Sin embargo, en el arco del Castillo Infinito, sigue cumpliendo un rol de apoyo en el ejército que busca vencer a Muzan Kibutsuji.

¿CÓMO ES LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE TENGEN UZUI DE “DEMON SLAYER”?

Tal como revela la web oficial del anime, el estudio Ufotable lanzó una ilustración inédita para conmemorar el 31 de octubre, la fecha de nacimiento del personaje.

Aquí, Tengen aparece sonriendo y haciendo la señal de paz, con una corona dorada, chaleco con brillos y un arco de luces con el mensaje “Happy Birthday”.

Finalmente, a su costado, un cartel de teatro indica la fecha y su nombre, dejando claro que él es el gran protagonista de esta celebración.

Esta ilustración oficial celebra el cumpleaños de Tengen Uzui, personaje de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE VIO POR ÚLTIMA VEZ A TENGEN UZUI EN EL ANIME “DEMON SLAYER”?

Más allá de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la última aparición de Tengen Uzui en la serie de TV de la franquicia ocurrió en el arco de Entrenamiento de los Pilares, donde figura como uno de los instructores del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

De esta manera, quienes quieran revivir sus escenas pueden empezar por el Distrito Rojo y cerrar con este arco de preparación.

Importante: se espera que podamos volver a verlo en “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, película que se estrenaría en algún momento del 2027.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí