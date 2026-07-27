Cada año, cuando llega agosto, hay una cita que los fans japoneses del anime “Kimetsu no Yaiba” ya tienen marcada en el calendario. Se trata del Awa Odori, uno de los festivales de baile tradicional más importantes del país asiático. Así, en plena antesala del estreno de la película “Demon Slayer: Infinity Castle” en Crunchyroll, previsto para este martes 28 de julio del 2026, la franquicia ha vuelto a sumarse a la celebración con una ilustración oficial recién publicada por Ufotable.

Vale precisar que esta colaboración confirma, una vez más, el lugar que “Kimetsu no Yaiba” ocupa dentro de la cultura popular japonesa actual.

Y es que la combinación entre un festival centenario y uno de los animes más vistos de la última década se ha vuelto, con el paso del tiempo, en un termómetro de cómo la franquicia sigue vigente para el público general.

¿CÓMO ES LA ILUSTRACIÓN DE “DEMON SLAYER” PARA EL AWA ODORI 2026?

El pasado domingo 26 de julio, Ufotable presentó una ilustración inédita creada para esta edición del Awa Odori, que se realizará del 11 al 15 de agosto en la ciudad de Tokushima.

La pieza, publicada en la web oficial de la franquicia, muestra a varios personajes de “Demon Slayer” vestidos con atuendos tradicionales propios del evento.

Así, podemos ver a figuras como Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado, Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Tengen Uzui y Kyojuro Rengoku en una estética festiva que ya es costumbre en esta colaboración anual.

El póster oficial que confirma la participación del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" en el tradicional festival de danza Awa Odori 2026 (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PRESENTARÁ EL “KIMETSU REN 2026″?

El viernes 14 de agosto se presentará el “Kimetsu Ren 2026″, una agrupación de danza formada especialmente para la ocasión que realizará una entrada de baile (’odori-komi’) en el marco del festival.

Cabe resaltar que la actividad está prevista entre la 1:30 p.m. y las 9:30 p.m. (con acreditación desde la 1:00 p. m.), en el escenario de Konya-machi, uno de los recintos oficiales del Awa Odori en la ciudad de Tokushima.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD?

Los actores Shimono Hiro (voz de Agatsuma Zenitsu) y Matsuoka Yoshitsugu (voz de Hashibira Inosuke) integrarán el “Kimetsu Ren 2026″, retomando su participación después de haber formado parte del grupo en la edición anterior.

De esta manera, ambos intérpretes se unirán a los Mini Taishi, las mascotas inspiradas en los personajes principales de la serie, para animar al público durante la presentación de baile.

Importante: la participación general es gratuita, aunque el acceso se define por sorteo a través de la plataforma Ticket Pia.

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