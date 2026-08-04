Si eres fan de la franquicia “Kimetsu no Yaiba”, seguro te interesará saber que ahora mismo tienes la oportunidad de disfrutar de una de sus películas sin pagar ni crear una cuenta nueva. Y es que “Demon Slayer: Mugen Train” está disponible en Amasian TV, una plataforma de streaming donde se puede ver completamente gratis, algo poco común para una de las cintas más celebradas de la industria del anime. Así, la producción se suma a la oferta actual de la saga con una opción más que accesible.

Vale precisar que “Demon Slayer: Mugen Train” adapta el arco del Tren Infinito, en el que Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke se embarcan junto al Hashira de la Llama, Kyōjurō Rengoku, en una misión que parece rutinaria hasta que descubren que el demonio Enmu ha tomado el control del tren.

Entonces, a lo largo del viaje, nuestros protagonistas quedan atrapados en sueños que exploran sus deseos y pérdidas, mientras Rengoku se convierte en la principal defensa de los pasajeros frente a la amenaza.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película:

¿CÓMO SE PUEDE VER GRATIS “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

“Demon Slayer: Mugen Train” está disponible sin costo en Amasian TV, una plataforma gratuita enfocada en contenido asiático que opera en Estados Unidos, Canadá y otros territorios.

La cinta puede verse a través de este enlace del servicio de streaming, el cual funciona con publicidad y no exige ni suscripción ni creación de cuenta previa.

Cabe resaltar que la producción cuenta con audio en japonés, además de subtítulos en inglés y español.

La película "Demon Slayer: Mugen Train" sigue a Tanjiro Kamado, Nezuko, Zenitsu e Inosuke en una peligrosa investigación (Foto: Ufotable)

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

“Demon Slayer: Mugen Train” fue dirigida por Haruo Sotozaki para el estudio Ufotable.

En su idioma original, la película cuenta con los siguientes actores de voz: Natsuki Hanae como la voz de Tanjiro Kamado, Akari Kitō como Nezuko Kamado, Hiro Shimono como Zenitsu Agatsuma, Yoshitsugu Matsuoka como Inosuke Hashibira, Satoshi Hino como el Hashira de la Llama Kyōjurō Rengoku, Daisuke Hirakawa como Enmu y Akira Ishida como Akaza.

Por otro lado, la versión doblada al inglés cuenta con Zach Aguilar como Tanjiro Kamado, Mark Whitten como el Hashira de la Llama Kyōjurō Rengoku, Landon McDonald como el demonio Enmu y Lucien Dodge como Akaza.

¿EN QUÉ OTRAS PLATAFORMAS DE STREAMING SE PUEDE VER “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

Además de Amasian TV, “Demon Slayer: Mugen Train” está disponible con suscripción en Crunchyroll y en Amazon Prime Video (España).

Para alquiler o comprar de manera digital, la cinta también figura en el catálogo de Apple TV, Google Play Movies, Rakuten TV y Amazon.

Importante: tras este filme, la franquicia basada en el manga de Koyoharu Gotouge continuó con dos películas recopilatorias y llegó, más adelante, hasta “Infinity Castle”, la primera de una trilogía que adapta el cierre de la historia.

En la película "Demon Slayer: Mugen Train", Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke se unen al poderoso Hashira de la Llama, Kyojuro Rengoku, a bordo del Tren Mugen (Foto: Ufotable)

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