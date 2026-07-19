Si eres fan de los guiños entre animes, hay una referencia que vas a amar. Y es que la comunidad que sigue “The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You” (en su idioma original: "Kimi no koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo") anda comentando en redes sociales un momento puntual de su tercera temporada que remite a otro título gigante de la industria: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. ¿Te gustaría verlo? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “The 100 Girlfriends” sigue a Rentaro Aijo, un estudiante que por un error divino termina teniendo cien almas gemelas.

Rechazar a cualquiera de ellas significaría su muerte, así que el muchacho se ve obligado a equilibrar cien relaciones a la vez, en una comedia romántica que se apoya fuerte en la parodia.

Importante: el manga original es obra de Rikito Nakamura e ilustrado por Yukiko Nozawa, publicado por Shueisha en la revista Weekly Young Jump desde el 2019.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ REFERENCIA A “DEMON SLAYER” APARECIÓ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE 100 GIRLFRIENDS”?

El segundo episodio de la tercera temporada de “The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You”, titulado "El asesoramiento familiar de Chiyo", incluyó un momento entre los personajes Meme Kakure, Mimimi Utsukushisugi y Kijineta Toruru.

Así, se presentó una parodia de las técnicas de respiración características de “Kimetsu no Yaiba”.

Por si fuera poco, el capítulo usó una música de fondo similar a la banda sonora de “Demon Slayer”, lo que reforzó la broma para quienes reconocieron la referencia al instante.

De esta manera, el momento funcionó como un guiño directo entre dos de los animes más comentados de los últimos años.

El anime de las "100 novias" es sumamente conocido por romper la cuarta pared y realizar este tipo de referencias cómicas a otras obras populares (Foto: Bibury Animation Studios)

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 3 DE “THE 100 GIRLFRIENDS”?

“The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You” transmite su tercera temporada de forma simultánea en Crunchyroll para audiencias internacionales.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En Japón, los episodios se emiten los domingos a las 10:30 p.m. (hora de Japón) en Tokyo MX y otras señales como SUN, BS11 y AT-X.

¿POR QUÉ “DEMON SLAYER” SE HA CONVERTIDO EN REFERENCIA OBLIGADA DEL ANIME?

El fenómeno de “Demon Slayer” ha crecido tanto que sus técnicas de respiración, su estética y su música son fácilmente reconocibles incluso para quienes no siguen la franquicia de cerca.

Eso la convierte en un blanco frecuente de parodias dentro de otras producciones de género shonen y de comedia, algo que ya se ha visto en distintos animes a lo largo del tiempo.

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