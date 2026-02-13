El anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” inició su campaña de San Valentín, el tradicional Día del amor y la amistad, y el White Day 2026, la fecha en la que los hombres asiáticos corresponden a los regalos recibidos el 14 de febrero. Y, a propósito de la ocasión, se han lanzado ilustraciones oficiales en las que los personajes de la serie aparecen con diseños especiales. Así, en la web de Ufotable, podemos encontrar estas imágenes... acompañadas de una línea de ‘merchandising’ limitada que los fan japoneses van a poder adquirir.

Vale precisar que este año el foco está en un relato visual continuo: primero se presentaron versiones mini de los personajes y peluches de “galletas‑animalito”, y ahora la historia “avanza” con las ilustraciones en las que los cazadores de demonios se ponen el mandil de pasteleros.

Y es que todo el concepto se agrupa bajo la idea de diferentes expresiones de sentimientos, un guiño directo al tono romántico y amistoso asociado a esta fecha especial.

Además, para los seguidores del anime, esta campaña también funciona como un pequeño respiro entre grandes anuncios: llega pocos meses después del estreno en cines de la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” y antes del gran regreso del programa a la televisión japonesa.

¿CÓMO ES LA CAMPAÑA DE “DEMON SLAYER” POR SAN VALENTÍN Y EL WHITE DAY 2026?

Las ilustraciones de “Demon Slayer” que celebran San Valentín y el White Day 2026 muestran a los personajes con atuendos inspirados en una pastelería (desde uniformes de chef hasta detalles de dulces y utensilios de cocina).

De esta manera, simbolizan formas distintas de expresar afecto, algo habitual en Japón, donde San Valentín suele enfocarse en los regalos desde las chicas y el White Day en la respuesta de los chicos.

Entre la​ serie de productos oficiales que se venden con las nuevas ilustraciones, se incluyen: pines metálicos en latas de regalo, pines con diseño de galletas de animales, sets de stickers con mensajes de agradecimiento, mini carpetas con diseño de caja de regalo, bolsos acolchados y paletas acrílicas decorativas.

​Por supuesto, al tratarse de productos pensados para el mercado japonés, la disponibilidad internacional dependerá de tiendas de importación y plataformas especializadas.

A continuación, observa cada una de las ilustraciones de la campaña:

Así se ven las ilustraciones especiales de los personajes del anime "Demon Slayer" para celebrar San Valentín 2026 (Foto: Ufotable)

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS ILUSTRACIONES PARA LOS FANS DE “DEMON SLAYER”?

Tal como te puedes imaginar, estas acciones promocionales sirven para mantener a la audiencia enganchada mientras esperan por nuevos anuncios sobre la exitosa adaptación del manga de Koyoharu Gotōge.

Además, ofrecen la posibilidad de ver a nuestros personajes favoritos en situaciones cotidianas y menos trágicas que las de la serie.

Y para los coleccionistas, cada campaña les permite conseguir productos oficiales que no suelen volver a producirse... volviéndose casi casi en “exclusivos”.

Y a ti, ¿te gustaron las ilustraciones?

Los personajes del anime "Demon Slayer" suelen ilustrarse con diseños especiales para celebrar fechas festivas a nivel global (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí