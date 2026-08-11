Si algo distingue a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” dentro del mundo del anime, es su capacidad para convertir cada pelea en un evento. Y es que, además de coreografías vistosas, cada enfrentamiento de la franquicia suele venir acompañado de una carga emocional que se queda grabada mucho después de que terminan los créditos. Así, con la historia de Tanjiro más vigente que nunca, es un buen momento para armar un ranking con las 5 batallas que mejor resumen lo que hace grande a este relato. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que “Demon Slayer” es un shonen ambientado en la era Taisho de Japón que se centra en Tanjiro Kamado, un chico que vive con su familia en las montañas y se gana la vida vendiendo carbón.

Un día regresa a casa y descubre que casi toda su familia ha sido asesinada por demonios.

Y, por si fuera poco, la única sobreviviente es su hermana menor, Nezuko, que se ha transformado en demonio, aunque conserva parte de sus emociones humanas.

A partir de esa tragedia, nuestro protagonista decide buscar una forma de devolverle la humanidad a Nezuko y vengar a su familia, uniéndose al Cuerpo de Cazadores de Demonios y enfrentando criaturas cada vez más poderosas lideradas por Muzan Kibutsuji.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELEAS DE “DEMON SLAYER” HASTA EL MOMENTO?

#5. Muichiro Tokito vs. Gyokko

Empiezo la lista con el enfrentamiento entre Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla, y Gyokko, el Rango Superior Cinco, durante el Arco de la Aldea de los Herreros.

Aquí, Gyokko ataca desde jarrones ocultos y despliega su técnica Infierno del Jarrón Pulpo, que llega a romper la espada de Muichiro antes de que este consiga un nuevo filo y decapite al demonio.

En esta escena del Arco de la Aldea de los Herreros del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", se muestra al Pilar de la Niebla, Muichiro Tokito, protegiendo con su propio cuerpo a Kotetsu y Kozo Kanamori de un ataque sorpresa (Foto: Ufotable)

#4. Tanjiro Kamado, Nezuko y Giyu Tomioka vs. Rui

El cuarto lugar corresponde al enfrentamiento entre Tanjiro Kamado, su hermana Nezuko y el Pilar de Agua Giyu Tomioka contra Rui, Rango Inferior Cinco, en el Arco de la Montaña Natagumo.

Esta pelea es recordada porque Tanjiro logra decapitar a Rui junto a Nezuko usando por primera vez el arte demoníaco despierto de su hermana.

Sin embargo, el demonio consigue reconectar su cabeza y casi mata a Tanjiro antes de la intervención de Giyu.

Rui es uno de los villanos más memorables y trágicos de la primera temporada del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

#3. Tengen Uzui vs. Gyutaro

El tercer puesto lo ocupa el duelo entre Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, y Gyutaro, uno de los dos demonios que conforman el Rango Superior Seis, durante el Arco del Distrito Rojo.

Aquí, Gyutaro despliega una inteligencia táctica notable al coordinar sus ataques con los de su hermana Daki gracias a una conexión psíquica entre ambos, lo que obliga a Tengen y Tanjiro a combatir en desventaja durante buena parte del enfrentamiento.

En ese sentido, la combinación de un villano cruel y calculador con la resistencia física de Tengen la convierte en una de las batallas más completas de toda la franquicia.

Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, durante el Arco del Distrito Rojo en la segunda temporada del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

#2. Kyojuro Rengoku vs. Akaza

El segundo lugar es para el enfrentamiento entre Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama, y Akaza, Rango Superior Tres, en el Arco del Tren Infinito que se adaptó en la película “Demon Slayer: Mugen Train”.

En esta batalla, Akaza intenta convencer a Rengoku de convertirse en demonio para volverse más fuerte con el paso del tiempo, propuesta que el Pilar rechaza de forma tajante al considerar que la finitud de la vida humana es justamente lo que la vuelve valiosa.

El duelo termina con Akaza huyendo al amanecer y con Rengoku herido hasta la muerte: un desenlace que resume el choque de filosofías entre ambos personajes y que consolidó a esta pelea como una de las más memorables de la franquicia.

Akaza vs. Kyojuro es una de las peleas más intensas de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

#1. Tanjiro Kamado, Giyu Tomioka vs. Akaza

El primer lugar del ranking es para la revancha entre Tanjiro Kamado, junto a Giyu Tomioka, contra Akaza en el Arco del Castillo Infinito, adaptado en la película “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Aquí, Tanjiro logra herir seriamente al Rango Superior Tres con la Danza del Dios del Fuego, hecho que sorprende al propio Giyu, quien nota lo mucho que ha crecido el joven cazademonios desde su primer encuentro en el Monte Kumotori.

De esta forma, el combate cierra un ciclo narrativo que arrancó con la muerte de Rengoku y reúne: evolución de personaje, venganza y algunas de las secuencias de animación más elaboradas de toda la serie.

Akaza es una de las principales y más poderosas lunas demoníacas de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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