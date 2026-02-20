A propósito del regreso de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) a los cines y la próxima retransmisión de la serie original, te comparto los momentos del anime “Kimetsu no Yaiba” que fueron mejores que en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Aunque se considera que el exitoso anime es una adaptación fiel del material original, también incluye algunos cambios y modificaciones que en ocasiones mejoran la experiencia de los fanáticos.

Si bien existen momentos en los que la serie no logra capturar la esencia del manga por completo, en otras ocasiones consigue superar a los plasmado en el material original. Gracias a la animación de Ufotable, algunas secuencias mejoran con los detalles que le añaden y le dan más intensidad a momentos de por sí fuertes. Lo que convierte a algunas escenas en memorables.

LAS VECES QUE EL ANIME “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA” FUE MEJOR QUE EL MANGA

5. Rengoku vs. Azaka

El enfrentamiento entre Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama, y Akaza, la Tercera Luna Superior, es el clímax de la película “Demon Slayer: Mugen Train” y el episodio 32 del anime. Aunque también es un momento impactante en el manga, la animación, la voces y la música ayuda a transmitir las emociones que surgen durante la batalla.

Kyojuro Rengoku fue el carismático y apasionado Pilar de la Llama del Cuerpo de Cazadores de Demonios en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". Perdió la vida tras enfrentarse a Akaza (Foto: Ufotable)

4. Tengen vs. Gyutaro

Se trata del conflicto central del Arco del Distrito Rojo y es considerada una de las mejores batallas animadas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. El enfrentamiento entre Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, y Gyutaro, la verdadera Luna Superior Seis, destaca por la calidad de animación y las intensas escenas.

Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, se enfrenta a Gyutaro en una de las mejores batallas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” (Foto: Ufotable)

3. El Cuerpo de Cazadores de Demonios caen al Castillo Infinito

Los últimos tres momentos de este ranking corresponden a la taquillera película “Demon Slayer: Infinity Castle”. La caída de los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios en el Castillo Infinito resalta por la animación y musicalización de Ufotable. Con esto la escena transmite más tensión.

La caída de Tanjiro Kamado y los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios resalta por la animación en "Demon Slayer: Infinity Castler" (Foto: Ufotable)

2. Shinobu vs. Doma

El enfrentamiento entre Shinobu Kocho y Doma era uno de los momentos más esperados de la trilogía de películas “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”, debido a lo que los fans vieron en el manga. Pero la secuencia que los fans vieron en el cine en 2025 sin duda fue superior.

Esta escena de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito" destaca por la animación de las técnicas de hielo de Doma y la velocidad de los ataques de la Respiración del Insecto de Shinobu (Foto: Ufotable)

1. Tanjiro y Giyu vs. Akaza

Se trata del conflicto principal de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Tras la muerte de Rengoku en el Tren Infinito, Tanjiro finalmente tiene su revancha contra la Luna Superior Tres en la Fortaleza Dimensional. Y los actores de voz transmiten todas las emociones que sienten los personajes involucrados en la pelea. Además, la trágica historia de fondo de Akaza juega a favor de la película.

En "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", la historia de Akaza es la de un exhumano que se convierte en demonio tras una serie de tragedias (Foto: Ufotable)

