Si bien “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es el anime estrella de Ufotable, el estudio también tiene otras series disponibles en Crunchyroll que pueden ser una buena “puerta de entrada” para quienes aman su estilo de animación y quieren algo más para maratonear. Así, si ya estás al día con la historia de Tanjiro, aquí te presento 5 producciones de la compañía que tienes la oportunidad de disfrutar en la famosa plataforma de streaming. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Demon Slayer” se centra en Tanjiro Kamado, un joven bondadoso que ve su vida destrozada cuando un demonio masacra a su familia y convierte a su hermana Nezuko en una de estas criaturas.

Entonces, decidido a salvarla, se une al Cuerpo de Exterminio de Demonios y emprende un viaje lleno de batallas, entrenamientos y aliados inesperados, con el objetivo de enfrentarse al responsable de la tragedia que marcó su destino.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kimetsu no Yaiba”:

5 ANIMES DEL ESTUDIO UFOTABLE QUE DEBES VER EN CRUNCHYROLL

1. “Fate/Zero”

Empiezo la lista con “Fate/Zero”, ficción que nos permite acompañar a varios magos y a sus espíritus heroicos en una guerra brutal por el Santo Grial, con batallas estratégicas, diálogos intensos y una animación que explota en cada pelea.

Así, es ideal si buscas una historia compleja, cargada de política, tragedia y personajes moralmente ambiguos.

La trama del anime "Fate/Zero" se desarrolla a lo largo de dos temporadas (Foto: Aniplex / Nitroplus / Seikaisha / Ufotable / Type Moon)

2. “God Eater”

En “God Eater”, el apocalipsis ya ocurrió y la humanidad solo tiene una esperanza: los guerreros que empuñan armas gigantes para enfrentarse a criaturas llamadas Aragami.

De esta manera, es una buena opción si te gusta la sensación de “mundo al borde del colapso” y protagonistas que cargan con un pasado doloroso.

3. “Tales of Zestiria the X”

“Tales of Zestiria the X”, por su parte, apuesta por la fantasía clásica: héroes, seres espirituales, reinos en conflicto y una amenaza que lo cubre todo.

Entonces, si te enganchan los viajes de grupo, las batallas coreografiadas y un tono más aventurero, esta serie encaja perfecto en tu listado.

4. “Coyote Ragtime Show”

Con “Coyote Ragtime Show”, nos vamos al espacio para conocer una historia de piratas interestelares, mafias y cazadores de recompensas.

Por lo tanto, funciona muy bien si buscas algo con ritmo rápido, toques de humor y un aire de serie de aventuras “a la antigua”.

El anime "Coyote Ragtime Show" desarrolla su trama a lo largo de 12 episodios (Foto: Ufotable / Coyote Project)

5. “Today’s Menu for Emiya Family”

Finalmente, si necesitas un respiro después de tanta batalla, “Today’s Menu for the Emiya Family” ofrece el lado más cálido de Ufotable.

Aquí no hay guerras por el Santo Grial, sino momentos cotidianos en la cocina, dado que muestra a personajes del universo “Fate” compartiendo comida, recetas y escenas domésticas muy tranquilas.

Y tú, ¿ya la anotaste en tu lista de pendientes?

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí