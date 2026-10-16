“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es uno de los animes más populares y exitosos de los últimos tiempos, principalmente, debido a la combinación perfecta de una animación revolucionaria, una historia accesible y un fuerte núcleo emocional. Aunque la serie anime terminó en junio de 2024 con la cuarta temporada, que adaptó el Arco del Entrenamiento de los Pilares, la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios continúa en la trilogía de películas que adapta la parte final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

De hecho, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) consolidó por completo el éxito global de la franquicia y del anime moderno. En la taquilla mundial, superó los 820,4 millones de dólares, posicionándose como una de las películas más taquilleras de 2025

La trilogía final se centra en las batallas de los Cazadores de Demonios contra las Lunas Superiores más poderosas de Muzan Kibutsuji. Por lo tanto, se enfrentan algunos de los personajes más fuertes de “Kimetsu no Yaiba”. Anteriormente, elaboramos una lista con los más poderosos de ambos bandos, pero existen otros personajes que tienen gran poder, pero no están en el grupo de Hashiras.

LOS PERSONAJES MÁS FUERTES DE “DEMON SLAYER” QUE NUNCA SE CONVIRTIERON EN HASHIRA

A continuación, te comparto una lista con los personajes más fuertes del Cuerpo de Cazadores de Demonios en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” que nunca alcanzaron el rango de Hashira (Pilar), a pesar de tener un poder comparable o superior a los principales Pilares.

Cabe mencionar que, Yoriichi Tsugikuni es el cazador de demonios más poderoso que ha existido, el creador de todos los estilos de respiración en “Kimetsu no Yaiba” y el que estuvo a punto de matar a Muzan, el rey de los demonios. Pero no era un Hashira porque el título aún no existía.

1. Tanjiro Kamado

Tanjiro logró derrotó a múltiples Lunas Superiores, dominó la Respiración Solar (Hinokami Kagura), alcanzó la Marca del Cazador de Demonios, el Mundo Transparente y otras hazañas, pero no se convirtió en Hashira, ya que el manga termina antes de que se formalizara su ascenso. No obstante, se convirtió en el humano más fuerte de su generación.

Al final de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Tanjiro Kamado se convirtió en el humano más fuerte de su generación (Foto: Ufotable)

2. Zenitsu Agatsuma

Aunque Zenitsu Agatsuma creó su propia técnica original de la Respiración del Trueno (la Séptima Postura: Honoikazuchi no Kami) y logró otros logros, nunca se convirtió en un Pilar. Sin embargo, operaba bajo las reglas estándar del cuerpo.

Zenitsu Agatsuma, que es un personaje muy poderoso, desempeña un rol clave en la trilogía de películas anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

3. Inosuke Hashibira

Inosuke posee una flexibilidad corporal extrema, un sentido del tacto sobrehumano (conciencia espacial), inventó su propia Respiración de la Bestia de manera empírica y ayudó a derrotar a varias Lunas Superiores, pero tampoco fue nombrado Hashira.

Inosuke Hashibira protagonizará una de las batallas más crueles, técnicas y personales de toda la obra en segunda parte de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

4. Genya Shinazugawa

Genya Shinazugawa destaca por su capacidad única de comer partes de demonios y obtener sus poderes de manera temporal, además, tiene resistencia sobrehumana y utiliza armas especiales. No obstante, no puede utilizar ninguna técnica de respiración, lo que le impide subir por el sistema de rangos. Por cierto, tiene un rol clave en la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Genya Shinazugawa, miembro del Cuerpo de Exterminio de Demonios y el hermano menor de Sanemi, tiene un rol clave en la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (Foto: Ufotable)

5. Kanao Tsuyuri

A pesar de que fue entrenada directamente por las Hashira Kanae y Shinobu Kocho, y posee reflejos y capacidades superiores a varios Pilares, no logró convertirse en Hashira al final de la historia. Kanao consiguió dominar la Respiración de la Flor, despertó el uso avanzado de su vista (Vermilion Eyes / Ojos de Lirio de los Valientes) y logró superar el nivel de Shinobu al enfrentar a Doma (Luna Superior 2).

Kanao Tsuyuri es una de cazadores de demonios que luchará contra las Lunas Superiores de Muzan en la segunda película anime de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí