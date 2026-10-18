¡Atención, SPOILERS ! Hay películas animes que se ganaron el corazón de sus fans gracias a sus emocionantes escenas de batalla y sus diálogos inolvidables . Y “Demon Slayer: Mugen Train” es una de ellas, pues la cinta de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” dejó una colección de citas que muchos seguidores recuerdan como si fueran lemas personales. Así, entre un tren embrujado, un demonio que manipula sueños y un cazador que se despide con una sonrisa, la producción ofrece frases para todos los gustos: desde las que nos dan fuerza hasta las que nos hacen llorar.

Vale precisar que el filme se estrenó originalmente en cines de Japón el 16 de octubre del 2020, por lo que está celebrando su sexto aniversario.

En ese sentido, esta fecha es aprovechada por muchos espectadores para repasar la historia de Tanjiro y compañía, quienes emprenden una nueva misión a bordo de un tren.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Mugen Train”:

¿QUÉ FRASES DE “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN” SIGUEN SIENDO LAS MÁS RECORDADAS?

1. Kyojuro Rengoku pide mirar hacia adelante

En sus últimos minutos de vida, Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama, aprovecha para animar a los jóvenes cazadores que lo acompañan a levantar la cabeza, secarse las lágrimas y mirar hacia adelante.

Así, los alienta a avanzar sin importar cuán débil o poco digno se sienta uno, manteniendo el corazón ardiendo. Es decir, siguiendo el deseo de alcanzar una meta incluso ante la adversidad.

“Mantengan la cabeza alta y siéntanse orgullosos. Por muy débiles que se sientan, por muy duro que los golpeen. Mantengan sus corazones ardientes. Aprieten los dientes y sigan adelante. Si se detienen y se esconden, el paso del tiempo no se detendrá por ustedes. El tiempo pasará mientras se regodean en el dolor”.

2. Rengoku sobre el esfuerzo diario

La película también incluye otra línea de Rengoku sobre el esfuerzo diario, la cual recuerda que cada paso cuenta para llegar a ser Pilar, aunque falten diez mil.

“Parece que eres capaz de practicar la respiración de concentración total. Admirable. Aprenderla es el primer paso para convertirte en un Hashira. Pero antes de llegar a serlo, quizá te queden diez mil pasos por recorrer”.

3. La frase de la madre de Rengoku

Por otro lado, la cinta presenta las palabras de la madre de Rengoku, quien le explica que nació fuerte para ayudar a los más débiles. Y esa idea sostiene su forma de pelear.

“¿Sabes por qué naciste más fuerte que los demás? Para ayudar a los que son más débiles que tú. Naciste bendecido. Eres alguien que tiene más talento que los demás. Esa fuerza debe utilizarse de forma desinteresada. Haz buen uso de ella en beneficio de los otros".

4. El momento de Tanjiro

Tanjiro tiene su propio momento en el largometraje. Y es que, frente a Akaza, él afirma que el demonio perdió porque nadie murió bajo la protección de Rengoku, y por eso el verdadero vencedor es el Pilar de la Llama.

“Criatura malvada y despreciable. En comparación con gente como tú, Rengoku es mucho mejor. Mucho mejor. Rengoku no ha perdido. No dejó que muriera nadie en el tren. Luchó hasta el final y consiguió proteger a todo el mundo. Tú has perdido. Rengoku te ha derrotado”.

5. El consuelo de Inosuke

Inosuke, por su parte, consuela a Tanjiro y a Zenitsu con un mensaje directo: llorar no devuelve a nadie y la única opción es seguir viviendo. Y, por supuesto, termina negando que él también llora, como le corresponde a su personaje.

“Aunque lloren, eso no lo hará volver. No lloren, por muy frustrados que se sientan. Por muy desdichados que estén, por muy humillados que se sientan. Tenemos que seguir viviendo (...) ¡Yo no estoy llorando!“.

6. Rengoku sobre el valor de la vida humana

Finalmente, el último discurso de Rengoku también refleja el valor de la vida humana, la cual cobra sentido justamente por ser breve.

“Tanto envejecer como morir son parte de la belleza de ser una criatura efímera como el humano. El hecho de que envejezcamos y muramos es lo que hace que la vida humana sea tan insoportablemente preciosa y noble. ‘Fuerza’ no es una palabra que se use solo para describir el cuerpo”.

La película "Demon Slayer: Mugen Train" está dirigida por Haruo Sotozaki y se desarrolla a lo largo de 117 minutos de metraje (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí