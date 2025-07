Si eres fan de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, prepárate porque se viene algo grande. Me refiero a “Mugen Train”, la legendaria película que nos voló la cabeza en 2020 y que, sinceramente, redefinió lo que esperábamos de una cinta de anime. Lo mejor de todo es que vuelve a la pantalla grande, y no de cualquier forma: esta vez lo hace remasterizada en 4K y en formato 4DX, justo para celebrar su quinto aniversario.

Si no la viste en su momento o quieres revivir la épica batalla entre Rengoku y Akaza como nunca antes, entonces este es tu momento. Gracias a Aniplex of America y Konnichiwa! Distribución, se reestrenará en varios países de Latinoamérica este agosto, y aquí te cuento todo lo que necesitas saber.

Este es el nuevo nivel de poder que alcanza Tanjiro en "Mugen Train" (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA MUGEN TRAIN?

Por si no lo recuerdas o si eres nuevo en este mundo, “Demon Slayer: Mugen Train” sigue a Tanjiro Kamado, Nezuko, Zenitsu e Inosuke mientras abordan un tren misterioso para investigar la desaparición de varios cazadores de demonios. Lo que parecía una misión sencilla se transforma en un infierno sobre ruedas, gracias a la aparición del demonio Enmu, uno de los integrantes de las Doce Lunas Inferiores.

Pero sin duda, lo más inolvidable es la llegada de Akaza y la feroz batalla final junto al Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku. Esta escena se convirtió en uno de los momentos más icónicos del anime moderno. Y ahora, con calidad 4K y efectos en 4DX, la experiencia promete ser todavía más intensa y emocional.

¿POR QUÉ SE REESTRENA MUGEN TRAIN?

Este reestreno global forma parte de la celebración por el quinto aniversario de la película, que desde su estreno original en 2020 no ha dejado de romper récords. De hecho, se convirtió en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos, acumulando más de US$485 millones en taquilla mundial. No es poca cosa.

La nueva versión remasterizada llega gracias al trabajo conjunto entre Aniplex of America y Konnichiwa! Distribución, dos gigantes en la difusión de contenido japonés en América. Además, varias funciones contarán con boletos conmemorativos y coleccionables, sobre todo en México. Así que si eres de los que aman tener recuerdos físicos, ¡atento a las preventas!

FECHAS DEL REESTRENO DE “MUGEN TRAIN”

Aquí te dejo un resumen con las fechas confirmadas para el reestreno del largometraje en distintos países de Latinoamérica:

México 7 de agosto de 2025 Colombia 21 de agosto de 2025 Argentina 21 de agosto de 2025 Chile 21 de agosto de 2025 Perú 21 de agosto de 2025 Ecuador 21 de agosto de 2025 Costa Rica 21 de agosto de 2025 Panamá 21 de agosto de 2025 Guatemala 21 de agosto de 2025 El Salvador 21 de agosto de 2025 Honduras 21 de agosto de 2025 Nicaragua 21 de agosto de 2025 Bolivia 21 de agosto de 2025 Uruguay 21 de agosto de 2025

¿DÓNDE SE PODRÁ VER LA PELÍCULA?

El reestreno será exclusivamente en salas de cine, en formatos estándar, 4K y 4DX (según disponibilidad por país). Si bien aún no hay confirmación oficial sobre si esta versión llegará más adelante a plataformas como Crunchyroll, Netflix o Prime Video, por ahora la única forma de disfrutar esta experiencia mejorada es en pantalla grande.

¿VALE LA PENA VERLA NUEVAMENTE?

¡Totalmente! Si ya la viste, sabes que Mugen Train es un viaje emocional con escenas de acción memorables y una carga dramática que define el futuro de la saga. Y si nunca la viste en el cine, esta es tu oportunidad de vivirla como se pensó: con toda la fuerza visual y sonora que merece. No todos los días vuelve una joya como esta.

Tanjiro en la película "Demon Slayer: Mugen Train" (Foto: Ufotable)

