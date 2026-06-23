“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” lleva años demostrando que su universo ficticio cabe en cualquier formato: manga, anime, películas, merchandise de todo tipo, obras de teatro y ahora, por primera vez en su historia, una máquina arcade. Así, la entrada oficial de la franquicia a los centros de entretenimiento japoneses ha llamado la atención de sus más leales fans. Por eso, aquí te cuento qué es exactamente “Demon Slayer: Nichirin Battle Slash”, cómo se juega y qué lugar ocupa en la historia de Tanjiro Kamado.

Vale precisar que “Demon Slayer” nació con un manga de Koyoharu Gotoge, el cual se publicó en la revista Weekly Shonen Jump entre el 2016 y el 2020.

La adaptación anime, por su parte, arrancó en el 2019 y se extendió durante cuatro temporadas, con las películas “Mugen Train” (2020) e “Infinity Castle” (2025) como sus grandes hitos globales.

¿QUÉ ES “DEMON SLAYER: NICHIRIN BATTLE SLASH”?

“Demon Slayer: Nichirin Battle Slash” es un juego arcade de acción con cartas coleccionables desarrollado por Konami Arcade Games.

Según su web oficial, la propuesta combina el combate en pantalla con un controlador con forma de espada Nichirin, con el que el jugador ejecuta cortes, bloqueos y ataques siguiendo las indicaciones visuales del juego en tiempo real.

Así, esa capa física convierte cada partida en una experiencia más cercana al mundo de los cazadores de demonios que la de un arcade convencional.

Importante: el título fue anunciado en octubre del 2025, tuvo su primera exhibición pública en el AMUSEMENT EXPO 2025 y ya reveló su tráiler.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE CARTAS DE “DEMON SLAYER: NICHIRIN BATTLE SLASH”?

El sistema de cartas es el núcleo estratégico de “Demon Slayer: Nichirin Battle Slash”.

Resulta que la máquina dispensa cartas físicas durante el juego, las cuales se dividen en dos categorías: Cartas de Batalla y Cartas de Apoyo.

Cabe resaltar que el primer set incluye 60 cartas en total: 45 de Batalla y 15 de Apoyo.

Además, la colección se distribuye en cuatro niveles de rareza (UR, SR, R y C) y algunas cartas “Ultra Rare” cuentan con ilustraciones alternativas.

De esta manera, distintas combinaciones de cartas, tipos de batalla y habilidades permiten obtener ventaja sobre los rivales. Es decir, armar el equipo adecuado forma parte central de la experiencia.

Finalmente, el juego incluye un sistema de tarjeta de memoria que guarda el progreso de cada jugador y permite que las cartas suban de nivel con el uso continuo.

¿CÓMO SE PUEDE JUGAR EL ARCADE “DEMON SLAYER: NICHIRIN BATTLE SLASH”?

“Demon Slayer: Nichirin Battle Slash” comenzará a instalarse en centros de entretenimiento y salas de arcade de Japón a partir del jueves 9 de julio del 2026.

Hasta el momento, el título está pensado solo para el mercado japonés, por lo que todavía no hay planes de distribución en otros territorios.

"Demon Slayer: Nichirin Battle Slash" es el primer videojuego arcade y de acción con cartas coleccionables basado en la franquicia "Kimetsu no Yaiba" (Foto: Konami Arcade Games)

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