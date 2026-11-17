Los fans de la exitosa franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” llevan meses con una pregunta en la cabeza: cuándo llegará “Infinity Castle - Parte 2”. Y si bien la respuesta oficial sigue pendiente, un evento que se llevará a cabo en diciembre de este 2026 aparece como la oportunidad perfecta para responder tal interrogante. Resulta que, cada temporada, un gran festival japonés de manga y anime reúne a varios universos de la editorial Shueisha y, aquí, la saga de Tanjiro Kamado tiene un escenario reservado.

Vale precisar que la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” adapta el último tramo del manga original de Koyoharu Gotouge.

Así, debido a que la primera película ya pasó por los cines y por el streaming, la audiencia espera ahora el siguiente paso.

¿POR QUÉ DICIEMBRE ES CLAVE PARA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2″?

Diciembre se presenta como un mes clave para quienes esperan novedades sobre “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” debido a que la franquicia tendrá participación en el Jump Festa 2027.

Lo cierto es que este encuentro reúne a varias propiedades de Shueisha y, por lo tanto, podría servir como escenario para compartir información sobre el futuro de la saga.

Importante: hasta ahora, la película secuela no cuenta con fecha de estreno confirmada, avance ni imágenes oficiales.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PANEL DE “DEMON SLAYER”?

El Jump Festa 2027 se realizará el fin de semana del sábado 19 y el domingo 20 de diciembre del 2026.

Aquí, el panel de “Demon Slayer” corresponde al domingo 20 de diciembre, de 2:40 p.m. a 3:10 p.m. (hora de Japón), en el Jump Super Stage.

Además, el elenco del evento incluye a: Natsuki Hanae (Tanjiro), Akari Kito (Nezuko), Hiro Shimono (Zenitsu) y Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke), quienes interpretarán en vivo escenas elegidas por los fans.

¿QUÉ SE SABE SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2″?

La primera entrega de la trilogía se lanzó en cines japoneses en julio del 2025 y llegó al resto del mundo en septiembre de ese año.

Y el arco arranca tras la muerte de Kagaya Ubuyashiki, cuando los Pilares y Tanjiro caen al laberinto donde se encuentran con las Lunas Superiores.

Entonces, se espera que la segunda cinta llegue en algún momento del 2027, y continúe la batalla final contra Muzan y sus demonios.

Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios, en su forma de combate definitiva en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí