Cuando una franquicia anime ya cerró su ciclo en el manga, lo más lógico es pensar en una despedida absoluta de su historia. Sin embargo, todo parece indicar que ese no es el caso de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Y es que el ejecutivo que dirige la división de música y animación de Sony en Japón habló de mantener la marca viva durante décadas y soltó una cifra increíble: todo un siglo. Así, si te gustaría saber qué significa un plan tan largo y qué rutas podría tomar este universo ficticio, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Resulta que Atsuhiro Iwakami, el presidente de Sony Music Entertainment Japan y Aniplex, le contó a Bloomberg que la intención empresarial es que la franquicia dure 10 o 20 años y, si es posible, de 50 a 100 años.

En ese sentido, el ejecutivo puso como referencia a títulos que cruzaron generaciones, como “Dragon Ball” y “One Piece”.

De esta manera, la meta apunta a una marca que atraviese décadas y llegue a públicos nuevos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer”:

¿HAY NUEVA TEMPORADA O PRÓXIMOS MANGAS CONFIRMADOS DE “DEMON SLAYER”?

Hasta el momento, no hay ningún anuncio concreto, pues Iwakami no detalló un plan específico para los próximos años ni tampoco confirmó una continuación del manga original. Es decir, solo expresó su intención de seguir con la franquicia a largo plazo.

Cabe resaltar que el manga de Koyoharu Gotouge se publicó en la Weekly Shonen Jump entre febrero del 2016 y mayo del 2020, con 23 volúmenes, y su historia ya está completa.

Además, la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” adapta el tramo final de ese relato.

¿QUÉ OPCIONES TIENE LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER” PARA SEGUIR?

Si consideramos que la franquicia ya abarca películas, videojuegos, novelas ligeras y otras adaptaciones, podemos intuir que estos formatos ofrecen la vía perfecta para mantenerla activa.

De esta forma, nos encontramos con alternativas como precuelas, spin-offs y otras opciones que respondan a la demanda del público... incluyendo, quizá, hasta un eventual proyecto live-action.

¿QUÉ PAPEL JUEGA SHUEISHA EN ESTE PLAN?

Shueisha es la editorial que controla los derechos del manga original; Sony, en cambio, no tiene control sobre esa propiedad.

Por lo tanto, Iwakami dejó la puerta abierta a operaciones corporativas en conjunto si el momento y la oportunidad se alinean.

Akaza, la Luna Superior Tres, en una escena de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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