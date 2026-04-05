El anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” regresó a la televisión japonesa con una retransmisión completa, la cual ya empezó a emitirse los domingos por la mañana en Fuji TV y otras cadenas del país asiático. Así, la ruta se inicia otra vez en el primer arco de Tanjiro y busca acompañar, semana a semana, tanto a quienes se quedaron a medio camino... como a los fans que quieren revivir la historia desde el inicio. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la reemisión arranca desde el arco “Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve”. Es decir, la primera temporada emitida originalmente en el 2019.

Desde allí, el plan es recorrer toda la historia animada que ya llegó a la televisión, incluyendo los arcos “Mugen Train”, “Entertainment District”, “Swordsmith Village” y “Hashira Training”.

Antes de continuar, mira el tráiler del reestreno de “Demon Slayer”:

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE RETRANSMITE “DEMON SLAYER”?

Fuji TV y estaciones asociadas del mismo conglomerado japonés programaron la repetición de “Kimetsu no Yaiba” en un bloque dominical de media hora, de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. (JST), a partir del pasado 5 de abril del 2026.

En ese sentido, la emisión también abarca un amplio listado de canales regionales, desde Hokkaido hasta Kyushu, con ajustes de horario mínimos.

El número exacto de emisiones no se ha detallado, pero—tomando en cuenta que la serie de televisión suma más de 60 capítulos—, el ciclo semanal podría extenderse hasta el 2027.

Atención: por ahora, la retransmisión está limitada al territorio japonés, ya que no se ha anunciado un movimiento similar en canales de Latinoamérica o España.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA RETRANSMISIÓN PARA EL FUTURO DE “DEMON SLAYER”?

La decisión de dedicar un año televisivo a la repetición de la serie se suma a otros anuncios secundarios de la franquicia, como el lanzamiento del Blu-ray/DVD del evento en vivo “Kimetsu no Utage – Hashira Training Arc” y nuevos discos de banda sonora.

Todo esto mientras la segunda película de la trilogía “Infinity Castle” continúa en producción... poniendo a prueba la paciencia de los fans.

Por ahora, en Japón, podríamos decir que la retransmisión dominical en Fuji TV funciona para repasar la historia y para que los fans lleguen preparados para la próxima entrega de “Demon Slayer”.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER” FUERA DE JAPÓN?

Para los espectadores de América Latina y España, la retransmisión en Fuji TV no implica cambios inmediatos: los episodios que se emiten en tierras japonesas ya se encuentran disponibles en plataformas como Crunchyroll, la cual alberga los diferentes arcos televisivos de la serie.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de “Demon Slayer”.

Sanemi Shinazugawa es uno de los guerreros más poderosos del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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