El anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se prepara para volver a la televisión japonesa. Y es que, a partir de abril del 2026, Fuji TV emitirá toda la serie en el bloque que—hasta hace poco—ocupaba “One Piece”. Esto, mientras la película “Infinity Castle” (o “Castillo Infinito”) continúa en cartelera y sin una fecha clara para su llegada al streaming. Así, ¿te gustaría saber más sobre el regreso de la producción a la pantalla chica? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el retorno del anime no llega solo como una repetición más, sino como parte de un calendario cuidadosamente calculado.

Lo cierto es que la reemisión semanal mantiene a Tanjiro y compañía presentes en el horario estelar japonés, refuerza su base de fans y, por si fuera poco, prepara el terreno para las siguientes cintas de la trilogía cinematográfica “Infinity Castle”.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE RETRANSMITIRÁ “DEMON SLAYER” EN LA TV JAPONESA?

Fuji TV anunció que repetirá toda la serie “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” desde su primer capítulo en un bloque semanal a partir del domingo 5 de abril del 2026.

Así, la retransmisión ocupará la franja horaria que previamente le pertenecía a “One Piece” en la televisión japonesa. Es decir, en el horario de las 9:30 a.m. (JST).

Se trata, entonces, de una emisión “completa” del show televisivo... la cual, sin dudas, ha emocionado al público local.

MIRA EL TRÁILER DE LA RETRANSMISIÓN DE “DEMON SLAYER”

¿CÓMO APROVECHAR EL REGRESO DE “DEMON SLAYER” SI ERES FAN DEL ANIME?

Si sigues la saga desde Latinoamérica, Estados Unidos o España, esta retransmisión puede ser una buena excusa para organizar tu propio ‘rewatch’ al ritmo del calendario japonés.

Esto implica disfrutar semanalmente de los episodios que transmite Fuji TV y complementar el visionado con los comentarios que surgen en foros y redes sociales.

Además, el hecho de que la franquicia se reactive en televisión abierta suele venir acompañado de campañas promocionales y colaboraciones que suelen filtrarse en el mercado internacional.

¿CÓMO SE CONECTA EL REGRESO DE “DEMON SLAYER” CON LAS PELÍCULAS DE “INFINITY CASTLE”?

Mientras la serie vuelve a la pantalla chica, la historia de Tanjirō Kamado sigue gozando de éxito en los cines: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” mantiene funciones en Japón con nuevas versiones, lo que ha extendido su recorrido comercial.

Esto supone la posible llegada de la segunda parte del largometraje recién en el 2027, probablemente en la segunda mitad del año.

Y tú, ¿también estás ansioso por disfrutar del nuevo filme de la franquicia?

El póster con el que se anuncia el regreso del anime "Demon Slayer" a la televisión japonesa (Foto: Ufotable)

