Una actriz que se hizo famosa de la noche a la mañana con una exitosa película de terror decidió ver anime con ojos de guionista. Se trata de Inde Navarrette, la protagonista de la aclamada “Obsession” y la nueva Rogue de “X-Men”, quien contó que dos de estas producciones funcionaron como una especie de clase de narrativa. Así, ¿te gustaría saber qué dijo exactamente la intérprete, qué diferencia a ambos shōnen en su manera de contar historias y dónde puedes encontrarlos? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que Navarrette interpreta a Nikki Freeman en “Obsession”, cinta que tuvo un presupuesto de 750 mil dólares y superó los 500 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la convierte en la película de terror más exitosa del año.

En la producción, Bear (Michael Johnston), un joven empleado de una tienda de música, desea que Nikki, su amiga de la infancia de quien está enamorado, lo ame por encima de todo.

Entonces, cuando un objeto sobrenatural cumple su deseo, la relación deriva en una obsesión cada vez más peligrosa y aterradora.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿QUÉ LE ENSEÑARON LOS ANIMES A INDE NAVARRETTE SOBRE ESCRIBIR GUIONES?

En una entrevista concedida al podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Inde Navarrette confesó que, entre el final del rodaje de “Obsession” y su estreno, pasó un tiempo en el que ella no sabía qué vendría para su carrera.

Y, en ese lapso, transmitió partidas en Twitch para cubrir gastos y empezó a estudiar cómo se cuentan las historias en el cine y la televisión.

Así, ella pasó de ver películas por gusto a preguntarse por qué le gustaban. Y esa curiosidad la llevó al anime.

De esta manera, aprendió que un personaje podía dar un monólogo al inicio de un episodio, que ese discurso cobraría peso dos capítulos después o incluso al final, y que el espectador descubriría recién entonces que esa persona ya murió.

Y, eventualmente, Navarrette dijo que aplica esa idea a su propia escritura de guiones.

LOS ANIMES CON LOS QUE INDE NAVARRETTE APRENDIÓ A ESCRIBIR GUIONES

La actriz destacó dos animes en su proceso de aprendizaje: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen”.

Asimismo, comparó los enfoques de ambas obras para entender cómo afecta cada uno a la narración.

Según su explicación, “Jujutsu Kaisen” juega con la línea de tiempo, mientras que “Demon Slayer” avanza de forma muy lineal.

Y esa diferencia cambia la manera en que el público comprende a los personajes, el ritmo de la historia y la importancia de cada detalle.

Finalmente, Inde Navarrette no habló de un ganador entre ambas series: su interés estaba en resaltar el efecto que cada estructura produce en quien lo ve.

¿DÓNDE VER “JUJUTSU KAISEN” Y “DEMON SLAYER”?

“Demon Slayer” y “Jujutsu Kaisen” son dos títulos que forman parte del catálogo internacional de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de ambos shows televisivos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de “Demon Slayer”.

de “Demon Slayer”. Este es el LINK OFICIAL de “Jujutsu Kaisen”.

Tanjiro Kamado es el valiente protagonista del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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