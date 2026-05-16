Sin duda, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen” son dos de los mangas y animes más populares y exitosos de los últimos años, de hecho. Ambos han sido elogiados por la calidad de su animación y su trama, tienen excelentes calificaciones, dominan las listas de ventas y tienen un gran número de seguidores. Sin embargo, no todos los consideran un referente. De hecho, el exeditor jefe de Weekly Shonen Jump, Kazuhiko Torishima, criticó duramente a los mangas más populares del momento. ¿Qué dijo exactamente?

Durante un panel en la Napoli Comicon 2026, el editor que contribuyó con la creación de “Dragon Ball” junto a Akira Toriyam realizó comentarios controversiales sobre los animes modernos. Aseguró que se han vuelto demasiado complejos y recargados. Asimismo, señaló que cada vez son menos accesibles para los lectores más jóvenes, lo que podría afectar a la futura generación de creadores.

Según Kazuhiko Torishima, muchos éxitos actuales contienen demasiada información en sus páginas y abruman a los lectores con diálogos densos y estructuras narrativas complejas.

A pesar de los récords que alcanzó la última películas de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Torishima lo criticó duramente (Foto: Ufotable)

¿QUÉ OTROS MANGAS ADEMÁS DE “DEMON SLAYER” Y “JUJUTSU KAISEN” FUERON CRITICADOS?

Pero “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen” no fueron los únicos títulos que Torishima criticó. También mencionó a “Chainsaw Man” y “Blue Lock” como ejemplos de manga moderno que le desagradan profundamente.

El exeditor jefe de Weekly Shonen Jump no solo señaló a los mangas modernos, también realizó comentarios negativos sobre franquicias legendarias como “One Piece” y “Naruto”, títulos que fueron muy populares en la época en la que él estaba al frente de la famosa revista.

Para Torishima, “One Piece” de Eiichiro Oda se ha vuelto demasiado compleja, mientras que sobre “Naruto” dijo que el arco de Pain representaba la última sección verdaderamente sólida de la serie de manga escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto. Lo curioso es que estos dos mangas están entre los más vendidos de la historia.

Después del revuelo causado por los controversiales comentarios de Torishima, su agente señaló que el editor suele criticar las obras porque le importan profundamente y no porque las odie.

El manga "Jujutsu Kaisen" también recibió duras críticas del exeditor jefe de Weekly Shonen Jump (Foto: Mappa)

EL ÚNICO MANGA MODERNO QUE ELOGIÓ TORISHIMA

Pero no todo fueron críticas. Para Torishima, el único manga actual que realmente vale la pena leer es “Hirayasumi” de Shinzo Keigo. Asimismo, destacó a “Touch”, de Mitsuru Adachi, como uno de los mejores mangas jamás creados.

“Hirayasumi” es un manga del género slice of life (vida cotidiana) que sigue la vida de Hiroto Ikuta, un joven de 29 años sin un empleo fijo que recibe como herencia de una vecina una casa unifamiliar en Tokio. Se muda a ese lugar junto con su prima Natsumi, de 18 años, quien llega a la ciudad para estudiar bellas artes y convertirse en mangaka.

Mientras que “Touch” es una clásica serie de manga sobre béisbol y romance adolescente que sigue a dos hermanos gemelos con personalidades opuestas y a su amiga de la infancia en un emocionante triángulo amoroso marcado por la superación deportiva.

Debido a la popularidad del manga "Hirayasumi", se ha confirmado la producción de su adaptación anime (Foto: ShoPro / Production +h / Viz Media)

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