Hoy en día, hay animes que se disfrutan casi como si fuesen una película... gracias a los llamativos colores que saltan de las pantallas y escenas de acción pensadas para pausar, retroceder y volver a ver. Así, más allá de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, el catálogo de Crunchyroll incluye varios títulos que destacan por su calidad visual y que se disfrutan mucho de principio a fin. Aquí te presento 5 de ellos. ¡Prepárate para sumarlos a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Demon Slayer” es una serie de acción y fantasía oscura basada en el manga de Koyoharu Gotouge, centrada en Tanjiro Kamado y su viaje para enfrentar a los demonios que destruyeron a su familia.

De esta manera, bajo la firma del estudio Ufotable, el show televisivo es conocido por su uso intensivo de efectos digitales, cámaras dinámicas y coreografías de combate muy fluidas.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ OTROS ANIMES DE CRUNCHYROLL DESTACAN POR SU ESTILO VISUAL?

1. “Space Dandy”

Si buscas ciencia ficción con un estilo muy marcado, “Space Dandy” aparece como una alternativa perfecta para ti.

Esta es una serie dirigida por Shinichirō Watanabe que se da la libertad de cambiar de tono y de diseño episodio a episodio, con capítulos que parecen cortos experimentales donde el color, la animación y el humor se combinan para armar una experiencia visual inolvidable.

El anime "Space Dandy" explora géneros como la comedia y la ciencia ficción a lo largo de su trama (Foto: Bandai Visual / Bones Film)

2. “Keep Your Hands Off Eizouken!”

Por otro lado, “Keep Your Hands Off Eizouken!” (o “Eizouken ni wa Te o Dasu na!”) es una serie que sigue a tres chicas que quieren crear su propio anime.

Lo más llamativo es cómo la animación pasa de la realidad al mundo imaginado de sus proyectos, con escenarios que se construyen frente al espectador, estableciéndose como un homenaje muy creativo al proceso mismo de animación.

3. “My Dress-Up Darling”

“My Dress-Up Darling”, por su parte, es una serie de romance escolar centrada en la relación entre un chico que confecciona muñecas hina y una cosplayer que lo invita a crear trajes para ella.

En este caso, su punto fuerte visual está en el detalle de los textiles, el maquillaje y las expresiones de los personajes, algo que la vuelve muy atractiva para fans del cosplay.

4. “Fate/Zero”

“Fate/Zero” es una serie dentro de la franquicia “Fate”, conocida por sus batallas entre magos y espíritus heroicos en una guerra por el Santo Grial.

Aquí, la puesta en escena apunta a un tono más adulto, con iluminación muy cuidada, diseños de armas y armaduras detallados y secuencias de acción donde el uso de efectos digitales refuerza la escala de cada combate.

La historia del anime "Feito/Zero" toma lugar 10 años antes de la trama de "Fate/stay night" (Foto: Aniplex / Ufotable)

5. “Mob Psycho 100”

Cierro la lista con “Mob Psycho 100”, serie de acción y comedia sobrenatural basada en el manga de ONE, autor de “One Punch Man”.

La estética de este anime abraza líneas simples y deformaciones caricaturescas, aunque en los momentos de combate y clímax psíquicos explotan en secuencias experimentales con colores saturado y efectos que recuerdan a animación tradicional mezclada con técnicas modernas.

Así, se consolida como uno de los trabajos más creativos del estudio Bones y completa la selección de títulos de Crunchyroll que amarás ver en la comodidad de tu casa.

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