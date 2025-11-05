La franquicia “Depredador” (“Predator” en su idioma original) regresa a la pantalla grande con la séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia en general. Se trata de “Depredador: Tierras salvajes” (“Predator: Badlands”), que se estrena en Estados Unidos el 7 de noviembre de 2025 y en América Latina el 6 de noviembre. Pero si prefieres esperar hasta que la cinta llegue a streaming, te cuento cuándo podría estar disponible y en qué plataforma.

La película de ciencia ficción y acción dirigida por Dan Trachtenberg sigue a un joven Depredador marginado de su clan que encuentra un aliado poco probable, una humana androide llamada Thia (Elle Fanning), en su viaje en busca del adversario definitivo. En el proceso, el Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.

“Depredador: Tierras salvajes”, que se grabó en Nueva Zelanda entre agosto y octubre de 2024, cuenta con un elenco conformado por Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Mike Homik, Rohinal Nayaran, Reuben De Jong y Cameron Brown.

Dos seres inadaptados intentan sobrevivir en terreno letal en la película "Depredador: Tierras salvajes" (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES” EN STREAMING?

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno en streaming de “Predator: Badlands”. No obstante, al tratarse de una producción de Disney/20th Century Fox, la película sin duda estará disponible en Disney+ y Hulu.

Normalmente, las películas de Disney tardan en pasar del cine a las plataformas de streaming un promedio de 88 días. De hecho, las de Walt Disney Studios tienen un promedio mayor, y los títulos de 20th Century tienen un promedio menor: 75 días.

Por lo tanto, “Depredador: Tierras salvajes” podría estar disponible en Disney+ y Hulu entre mediados y finales de enero de 2026.

¿CUÁNDO SE LANZARÁ “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES” EN FORMATO DIGITAL?

Si eres de los que espera a que sus películas favoritas lleguen en formato digital, también tendrás que esperar hasta el 2026, ya que las películas de 20th Century se estrenan digitalmente unos 58 días días después de su estreno en cines.

Considerando lo anterior, “Predator: Badlands” podría lanzarse en formato digital en enero de 2026.

¿DE QUÉ TRATA “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Depredador: Tierras salvajes”, “en el futuro, en un planeta remoto, un joven depredador, marginado de su clan, encuentra un aliado inesperado y se embarca en un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”

Elle Fanning como Thia

Elle Fanning como Tessa

Dimitrius Schuster-Koloamatangi como Dek

Dimitrius Schuster-Koloamatangi como Njohrr / Apex Predator

Mike Homik como Kwei

Rohinal Nayaran como Bud

Reuben De Jong

Cameron Brown

Stefan Grube

Alison Wright

Matt Duffer

Ross Duffer

En la película "Depredador: Tierras salvajes", Dimitrius Koloamatangi le da vida a un joven depredador marginado (Foto: 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

