Ambientada en Edimburgo, Escocia, y sus alrededores, “Dept. Q” (“Departmento Q” en español) es una serie británica de Netflix creada por Scott Frank (“Gambito de dama”, “Godless”) y que narra la historia de Carl Morck (Matthew Goode), un detective atrevido y brillante que lidera una unidad de casos sin resolver, a la que pronto se unen un grupo de inadaptados. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la ficción basada en los libros de Jussi Adler-Olsen? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La serie de suspenso criminal que cuenta con Scott Frank, Andy Harries y Rob Bullock como productores ejecutivos, se grabó en Edimburgo entre febrero y junio de 2024. Tiene nueve episodios que se estrenarán el 29 de mayo de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja.

Matthew Goode, Kelly Macdonald, Chloe Pirrie, Alexej Manvelov, Leah Byrne, Mark Bonnar, Jamie Sives, Shirley Henderson y Kate Dickie son parte del elenco de “Dept. Q”, producida por Left Bank Pictures, Flitcraft y Sony Pictures Television. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie británica de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DEPT. Q”

1. Matthew Goode como Carl Morck

Matthew Goode, que apareció en películas como “Match Point”, “Watchmen”, “Burning Man”, “The Imitation Game”, “Downton Abbey”, “The King’s Man” y “Freud’s Last Session”, da vida a Carl Morck, un exdetective de alto rango de Edimburgo, asignado a un nuevo caso sin resolver y atormentado por la culpa tras un ataque que dejó a su compañero paralizado y a otro policía muerto.

“He trabajado con él desde 2006”, le contó Frank a Tudum. “Matthew me pareció un tipo así. Escribía pensando en él. Sabía que podía lograrlo y que aportaría una inteligencia innegable con su firmeza, pero que también podía ser emotivo sin caer en el sentimentalismo”.

Matthew Goode interpreta a Carl Morck, un detective que dirige la unidad de casos sin resolver, en la serie de suspenso "Dept. Q" (Foto: Netflix)

2. Kelly Macdonald como Rachel Irving

Kelly Macdonald, que fue parte de series como “The Girl in the Café”, “Boardwalk Empire”, “Black Mirror”, “The Child in Time”, “Truth Seekers”, “Line of Duty” y “Star Wars: Skeleton Crew”, asume el rol de la Dra. Rachel Irving, la terapeuta que atiende a Carl.

Kelly Macdonald da vida a la doctora Rachel Irving en la serie de suspenso "Dept. Q" (Foto: Netflix)

3. Chloe Pirrie como Merritt Lingard

Chloe Pirrie, que participó en “The Game”, “Shell”, “War & Peace”, “Youth”, “Blood Cells”, “The Waldo Moment”, es la encargada de interpretar a Merritt Lingard en “Dept. Q”. Se trata de una fiscal despiadada y ambiciosa con un pasado complejo.

Chloe Pirrie asume el papel de Merritt Lingard, una fiscal despiadada, en la serie de suspenso "Dept. Q" (Foto: Netflix)

4. Leah Byrne como Rose Dickson

Leah Byrne, que anteriormente fue parte de series como “Call the Midwife”, “El incendio”, “Dog Squad” y “Nightsleeper: ataque al tren”, asume el papel de la detective Rose Dickson, una cadete que se une a la unidad de casos sin resolver del inspector jefe Carl Morck.

Leah Byrne interpreta a Rose Dickson, miembro del equipo de Morck, en la serie de suspenso "Dept. Q" (Foto: Netflix)

5. Alexej Manvelov como Akram Salim

Alexej Manvelov, que apareció en “Beck”, “When You Are Lärare”, “Jordskott”, “Sthlm Rekviem”, “Chernobyl”, “Innan vi dör”, “Okkupert”, “Undercover: Operación éxtasis”, “Jack Ryan” y “Top Dog”, da vida Akram Salim, un policía que es el primero en llegar a la unidad dirigida por Carl Morck.

Alexej Manvelov da vida a Akram Salim, miembro de la unidad de Morck, en la serie de suspenso "Dept. Q" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Dept. Q”:

Mark Bonnar como Stephen

Jamie Sives como DS Hardy

Shirley Henderson como Claire Marsh

Kate Dickie como Moira

Catriona Stirling como DC Wilson

Paul Ellard

Aron Dochard como DC Clark

James Macnaughton como Dennis Piper

Nicholas Ellard

Coseama Cook

Alec Newman como Paul Evans

Kim Allan como Chloe Evans

Nolan Willis como Charlie Bell

Kai Alexander

¿DE QUÉ TRATA “DEPT. Q”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Dept. Q”, “el inspector jefe Carl Morck es un policía brillante, pero un mal compañero. Por culpa de su agudo sarcasmo, ya no le quedan amigos en el cuerpo. Tras un tiroteo en el que su compañero acaba postrado en la cama y un joven agente pierde la vida, le destinan al Departamento Q, una unidad dedicada a casos sin resolver que se ha creado para distraer la atención del público de los fracasos de un cuerpo con pocos recursos y en la que trabajará solo desde un sótano.

Más por casualidad que por convicción, Carl acaba reuniendo a una banda de balas perdidas con ganas de reivindicarse y, cuando la pista de una antigua funcionaria desaparecida años atrás vuelve a abrirse, empieza a hacer lo que mejor sabe: agitar avisperos y no aceptar un no por respuesta.”

¿CÓMO VER “DEPT. Q”?

“Dept. Q” se estrenará el jueves 29 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la serie de suspenso británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí