La saga que convirtió a los hijos de los villanos Disney en ídolos juveniles suma un nuevo capítulo con “Descendants: Wicked Wonderland” (en español: “Descendientes: Un malvado País de las Maravillas”), la quinta película de la famosa franquicia juvenil. Así, si creciste con estos personajes y quieres seguir su nueva aventura en Wonderland, esta nota es para ti: aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo podrás disfrutar de la llamativa cinta sin problemas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el filme funciona como secuela directa de “Descendants: The Rise of Red” (2024).

Y, de acuerdo con Disney, la historia arranca en un momento de aparente calma: la Reina de Corazones ya es buena y Cenicienta está a salvo, así que todo parece perfecto para Red y Chloe.

Sin embargo, ese equilibrio se rompe cuando cambiar el pasado termina creando un nuevo villano: Maddox Hatter, quien secuestra a la Reina de Corazones.

Frente a estas circunstancias, Red y Chloe deben unir fuerzas con la nueva hermana de Red, Pink; con Luis, el hijo de Luisa Madrigal; con Hazel, la hija del Capitán Garfio; y con Max, el hijo del propio Maddox, con el fin de rescatarla y salvar Wonderland.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Descendants: Wicked Wonderland”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DESCENDANTS: WICKED WONDERLAND”?

La película tendrá un lanzamiento en dos tiempos:

Primero se verá en Disney Channel el jueves 16 de julio del 2026 .

. Y luego estará disponible en Disney+ desde el viernes 17 de julio.

De esta manera, quienes prefieran el estreno televisivo podrán seguirlo en vivo, mientras que aquellos que optan por verlo a su propio ritmo tendrán la opción de hacerlo al día siguiente, directamente en la plataforma.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “DESCENDANTS: WICKED WONDERLAND”?

La llegada de “Descendants: Wicked Wonderland” a Disney Channel está programada para las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET).

Por otro lado, en el caso del streaming, lo más habitual es que el contenido se habilite a primera hora del día según la zona horaria del usuario, de modo que la película estará disponible desde la mañana del 17 de julio.

¿CÓMO VER “DESCENDANTS: WICKED WONDERLAND” EN DISNEY+?

Para disfrutar de “Descendants: Wicked Wonderland” en Disney+, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, podrás ingresar sin mayores contratiempos al LINK OFICIAL del largometraje.

La película musical de fantasía "Descendants: Wicked Wonderland" es la quinta entrega de la exitosa franquicia juvenil (Foto: Suzanne Todd Productions / Disney Channel)

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