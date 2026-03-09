Marzo del 2026 no solo marca el final de la temporada de invierno japonés, sino que también trae la despedida—temporal—de tres pesos pesados del anime actual. Y es que “Jujutsu Kaisen”, “Frieren: Beyond Journey’s End” (o "Frieren: Más allá del final del viaje") y “Oshi no Ko” dejarán de estrenar capítulos nuevos en la segunda mitad del mes: según sus cronogramas de emisión, los últimos capítulos de esta tanda se verán entre el 25 y el 27 de marzo, cerrando así sus bloques actuales antes de su eventual regreso.

Vale precisar que esto impacta directamente en el calendario otaku: los miércoles, jueves y viernes que quizá tenías reservados para seguir estas producciones, ahora se quedarán sin lanzamientos semanales.

Por eso, más allá de la nostalgia anticipada, conviene tener claras las fechas exactas de la interrupción y organizar tus maratones para llegar al día.

Es muy probable que el anime "Oshi no Ko" continúe más allá de la temporada 3 (Foto: Doga Kobo / Shueisha)

¿CUÁNDO SE LANZA EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” EN MARZO?

La primera parte de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” (centrada en el arco ‘Culling Game’) está compuesta por 12 episodios y su final está fijado para el jueves 26 de marzo del 2026.

Cabe resaltar que el anime ha optado por dividir el arco en partes. Aunque, por ahora, no hay fecha oficial para una continuación inmediata tras este día.

¿QUÉ DÍA SE DETIENE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2?

En el caso de “Frieren: Beyond Journey’s End”, la temporada 2 de la serie culmina con su capítulo 10, el cual está programado para lanzarse el viernes 27 de marzo del 2026.

Y, tal como te puedes imaginar, la decisión de hacer una entrega mucha más corta le permitió al estudio Madhouse mantener un estándar de animación mucho más alto para el arco de la ‘Rebelión Divina’.

¿CUÁNDO ACABA “OSHI NO KO” - TEMPORADA 3?

La temporada 3 de “Oshi no Ko” está compuesta por 11 episodios, con un estreno en Japón a ritmo de un capítulo por semana y un final establecido para el miércoles 25 de marzo del 2026.

A partir de esa fecha, la serie entrará en pausa a la espera de una eventual cuarta entrega o algún nuevo proyecto animado.

