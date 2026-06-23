Hay toda una generación que creció esperando por los capítulos de su manga favorito semana a semana, dibujando a sus personajes sin descanso y discutiendo teorías durante horas. Sin embargo, miles de fans hoy se encuentran ante un fenómeno curioso, pues varias de las historias que definieron su adolescencia y juventud ya llegaron a su desenlace. En ese sentido, si quieres repasar la lista de las más memorables, aquí te presento 5 de estos títulos icónicos que seguro extrañas.

Vale precisar que los mangas de la selección pertenecen al género shonen, el cual fue pensado originalmente para un público adolescente, pero terminó conquistando a lectores de todas las edades.

Además, detrás de cada uno hay autores con trayectorias muy distintas: desde mangakas que dedicaron más de una década a su obra hasta otros que tuvieron que acelerar la conclusión de su relato por distintos motivos.

Antes de continuar, te advierto que debes tener cuidado con los SPOILERS .

LOS MANGAS QUE MARCARON A UNA GENERACIÓN Y YA LLEGARON A SU FIN

1. “My Hero Academia”

Empiezo la lista con el manga “My Hero Academia”, creado por Kohei Horikoshi, el cual llegó a su fin con el capítulo 430, titulado igual que la obra.

En su momento, este desenlace resultó controversial entre algunos lectores, pues Deku terminó perdiendo su Quirk y retomando su vida como una persona sin poderes, esta vez dedicado a la enseñanza, lo que—para parte del fandom—se sintió como un reconocimiento insuficiente a su sacrificio.

Esta portada especial de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha conmemora el desenlace del manga “My Hero Academia” (Foto: @jump_henshubu / X)

2. “Chainsaw Man”

El manga “Chainsaw Man”, de Tatsuki Fujimoto, cerró su segunda parte con el capítulo 232, titulado “Thank you, Chainsaw Man”, en marzo del 2026.

En esta entrega, Pochita se borra de la existencia para reiniciar la línea temporal y darle a Denji una vida más tranquila junto a Power y Nayuta.

Y, según algunas lecturas críticas centradas en el ritmo y la estructura del epílogo, este final resulta apresurado y en ciertos momentos desconcertante, pero con más peso emocional del que aparenta a primera vista.

3. “Jujutsu Kaisen”

“Jujutsu Kaisen”, de Gege Akutami, llegó a su capítulo 271 el pasado 29 de septiembre del 2024 con un desenlace que dividió al fandom.

Aquí, Yuji Itadori derrota a Ryomen Sukuna, quien en el más allá reconoce que vivió sin amor y reflexiona sobre la posibilidad de una vida distinta.

Además, la última entrega del manga recuperó la figura de Satoru Gojo a través de un flashback en el que le confía a Yuji su sueño de que una nueva generación de hechiceros pueda alcanzar o superar su nivel.

4. “Black Clover”

“Black Clover”, del autor Yuki Tabata, llegó a su fin con el capítulo 392, publicado el 1 de mayo del 2026 en la edición de primavera de Jump GIGA.

En resumen, Asta venció a Yuno en la batalla final de la serie y fue coronado como el nuevo Rey Mago, mientras que su rival asumió el puesto de capitán del escuadrón Alba Dorada.

5. “Demon Slayer”

Cierro la lista con el manga “Demon Slayer”, de Koyoharu Gotouge, el cual concluyó después de 205 capítulos en mayo del 2020.

La historia de Tanjiro Kamado culmina con la derrota definitiva de Muzan Kibutsuji luego de una batalla en la que varios Hashira pierden la vida.

El epílogo, por su parte, salta décadas hacia el futuro para mostrar a los descendientes y reencarnaciones de los personajes principales viviendo en paz en el Japón moderno.

Así, es un cierre que honra los temas de sacrificio y esperanza que definieron la serie.

La portada de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Vol. 23", el tomo final de la aclamada serie de manga de Koyoharu Gotouge (Foto: Shueisha Inc. / VIZ Media LLC)

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