Tras cautivar al público con su actuación en “Mi año en Oxford”, Corey Mylchreest vuelve a la pantalla de Netflix, esta vez con un papel mucho más oscuro y cargado de tensión. “Hostage” (“Rehén”) es un thriller político que promete dejarte sin aliento desde el primer minuto, sumergiéndote en un entramado de conspiraciones, rivalidades y decisiones imposibles.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “REHÉN”?

La serie, creada por Matt Charman y protagonizada por Suranne Jones (“Gentleman Jack”, “Doctor Foster”), parte de un escenario tan elegante como peligroso: una visita oficial del presidente francés al Reino Unido que se ve súbitamente interrumpida por un plan de secuestro y chantaje. Lo que debía ser un acto diplomático de alto nivel se convierte en un tablero de ajedrez letal donde cada movimiento puede costar vidas.

"Hostage" llega a Netflix el 21 de agosto (Foto: Netflix)

Jones interpreta a la primera ministra británica, una líder fuerte, determinada y dispuesta a todo por proteger a su país. Pero el golpe más devastador no viene de la política, sino de lo personal: su propio esposo es tomado como rehén, convirtiendo su misión en una lucha desesperada por equilibrar el deber y el amor. “No me dejaré amenazar. No negociaré. Mi lealtad es para con este país”, declara su personaje en el tráiler, dejando claro que esta no será una historia de rendiciones fáciles.

Corey Mylchreest, que el público conoció como el joven rey en “Reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” y como protagonista en “Mi año en Oxford”, se adentra ahora en un territorio mucho más sombrío. Su presencia en “Hostage” refuerza el reparto de lujo, que también incluye a Julie Delpy, Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo, Martin McCann y Jehnny Beth.

La trama enfrenta a la primera ministra y al presidente francés a una doble amenaza: la que pone en riesgo sus vidas y la que podría destruir sus carreras políticas. Obligados a colaborar, a pesar de sus diferencias, deben descubrir quién está detrás de la conspiración antes de que el tiempo se agote. Cada minuto cuenta, y la tensión crece a medida que la red de engaños se hace más densa.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE PODRÁ VER “REHÉN”?

Matt Charman ha diseñado una historia que combina el vértigo del suspenso con el dramatismo de los dilemas morales. Según él, trabajar junto a Suranne Jones ha dado como resultado un personaje “fiero, despiadado y del que no puedes apartar la vista”. Es un retrato de poder en estado puro, donde las lealtades se ponen a prueba en un entorno que no perdona la debilidad.

“Hostage” no es solo una serie de intriga; es una mirada a los juegos de poder en su forma más cruda, donde la diplomacia y la supervivencia se entrelazan peligrosamente. Y con Corey Mylchreest en el elenco, el interés crece todavía más, ya que el actor demuestra que puede pasar del romance y la nostalgia a la tensión política sin perder un ápice de magnetismo.

La cita ya está marcada: “Hostage” llega a Netflix el 21 de agosto. Prepárate para una historia de rehenes, secretos y decisiones imposibles que te atrapará hasta el último segundo.

