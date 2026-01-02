Aunque las series coreanas han ganado gran popularidad en las plataformas de streaming, no son las únicas producciones asiáticas que llegan a Netflix. También puedes encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming de la N roja películas y dramas de Japón, Taiwán y más. La última en unirse a la lista es “Después del terremoto” (“After the Quake” en inglés), un largometraje japonés que presenta cuatro historias que se desarrollan en los terremotos de Kōbe y Tōhoku y la pandemia de COVID‑19. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal.

En esta película, dirigida por Tsuyoshi Inoue, las vidas de cuatro desconocidos que viven en diferentes épocas y lugares se entrelazan. En 1995, sigue a Komura, quien angustiado por la desaparición de su esposa, visita Kushiro y escucha historias de un OVNI. Mientras que en 2011, Junko, una niña fugitiva, conoce a un hombre que comparte su pasión por las hogueras.

Masaki Okada (“Gold Boy”), Yui Narumi (“Happy End”), Daichi Watanabe (“Sex Is Zero”), Koichi Sato (“Spring Fall”), Ai Hashimoto, Erika Karata y Mitsuru Fukikoshi lideran el elenco de “Después del terremoto”, que se estrenó en los cines de Japón el 3 de octubre de 2025.

Masaki Okada interpreta a Komura en la película japonesa "Después del terremoto" (Foto: Bitters End)

“AFTER THE QUAKE” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Después del terremoto” no se basa en una historia de la vida real, pero adapta cuatro de los seis relatos de la novela de cuentos “Kami no Kodomotachi wa Mina Odoru” de Haruki Murakami. Dicho libro fue publicado el 25 de febrero de 2000 en la revista literaria Shincho.

¿DE QUÉ TRATA “DESPUÉS DEL TERREMOTO”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, en “Después del terremoto”, “las vidas de cuatro desconocidos se entrelazan a lo largo de tres décadas entre el duelo y la esperanza tras los terremotos de Kōbe y Tōhoku y la pandemia de COVID‑19.”

Por lo que he visto en el tráiler, la película también se centra en la historia de Yoshiya, quien fue criado como un “hijo de Dios” por su devota y estricta madre. En 2020, comienza a tener dudas sobre la ausencia de su padre.

¿CÓMO VER “DESPUÉS DEL TERREMOTO”?

“Después del terremoto” está disponible en Netflix desde el viernes 2 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película japonesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “AFTER THE QUAKE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DESPUÉS DEL TERREMOTO”

Masaki Okada como Komura

Ai Hashimoto

Erika Karata como Shimao

Mitsuru Fukikoshi como Kamisu

Yui Narumi como Junko

Shinichi Tsutsumi como Miyake

Kodai Kurosaki como Keisuke

Daichi Watanabe como Yoshiya

Soya Kurokawa como Yoshiya (16 años)

Haruka Igawa como la madre de Yoshiya

Kiyohiko Shibukawa como Tabata

Koichi Sato como Katagiri

Kanji Tsuda como Yamaga

Ryo Nishikido como Kaeru-kun (voz)

Koichi Sato como Kushiro

La película japonesa "Después del terremoto" tiene una duración de 132 minutos (Foto: Bitters End)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “DESPUÉS DEL TERREMOTO”

“Después del terremoto”, producida por Teruhisa Yamamoto y Kei Kurube, tiene una duración de 132 minutos, es decir, 2 horas y 12 minutos.

