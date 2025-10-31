Los fans de “Detective Conan” tienen una buena razón para festejar. Resulta que una nueva colección de episodios del icónico anime llega a Netflix, a propósito de las celebraciones por el 30º aniversario del show televisivo que se cumplirá en enero del 2026. Así, si quieres saber más sobre este lanzamiento especial, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la serie es una adaptación del manga de Gōshō Aoyama y narra la historia de Shinichi Kudo, el hijo de un famoso escritor de novelas de misterio.

Lo cierto es que él también tiene sus propias habilidades de genio, ayudando a la policía a resolver muchos casos.

Sin embargo, cuando un misterioso brebaje lo convierte en niño, nuestro protagonista debe ocuparse de las investigaciones mientras busca a los hombres que lo envenenaron.

Antes de continuar, mira el opening de “Detective Conan”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA COLECCIÓN DE EPISODIOS DE “DETECTIVE CONAN”?

Tal como reportaron medios especializados como Anitrendz, la nueva colección del anime se titula “Rivals of the Great Detective” (“Rivales del Gran Detective”) y llega a Netflix y Crunchyroll—simultáneamente—el sábado 1 de noviembre del 2025.

De esta manera, con este tipo de lanzamientos, se espera que la historia continúe conquistando los corazones de los fans por mucho más tiempo.

¿CÓMO VER “DETECTIVE CONAN”?

En Estados Unidos y Latinoamérica, la producción está disponible vía Netflix y Crunchyroll. Por lo tanto, para verla sin problema en estos territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa a cualquiera de estas plataformas.

En España, además de Crunchyroll, el show televisivo se encuentra en el catálogo de Amazon Prime Video.

FICHA TÉCNICA DE “DETECTIVE CONAN”

Título original: Meitantei Conan

Meitantei Conan Año de estreno: 1996

1996 Duración promedio de episodios: 25 min.

25 min. País: Japón

Japón Creador: Gôshô Aoyama

Gôshô Aoyama Música: Katsuo Ono

Katsuo Ono Fotografía: Hironobu Horikoshi, Takahisa Ogawa, Takashi Nomura

Hironobu Horikoshi, Takahisa Ogawa, Takashi Nomura Compañías: TMS Entertainment, V1 Studio

"Detective Conan" es uno de los mangas más vendidos de la historia. Aquí, la imagen promocional de su adaptación anime (Foto: TMS Entertainment)

