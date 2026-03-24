El jueves 26 de marzo del 2026, Netflix estrena la serie “Jo Nesbø’s Detective Hole” (conocida también como “Harry Hole”, "Harry Nole" o simplemente “Detective Hole”), una producción noruega de crimen y drama que, tal como lo sugiere su título, se basa en las exitosas novelas del escritor Jo Nesbø sobre el atormentado detective Harry Hole. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la ficción? Pues, si la respuesta es positiva, la siguiente guía del elenco es para ti.
Vale precisar que el show televisivo se presenta como un drama de personajes lleno de matices sobre dos policías—y supuestos colegas—que actúan en lados opuestos de la ley.
De esta manera, veremos a un atormentado detective de homicidios que lucha contra sus propios demonios mientras encara a su inesperado adversario: un compañero corrupto.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Detective Hole”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DETECTIVE HOLE”?
1. Tobias Santelmann como Harry Hole
Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con el protagonista: Harry Hole.
Él es un inspector de homicidios en Oslo, reconocido tanto por su talento para resolver casos imposibles como por sus adicciones y su tendencia a sabotear su propia vida personal.
Así, el personaje se mueve en una permanente zona gris, obsesionado con atrapar a un asesino en serie mientras lucha contra sus propios demonios internos.
El actor que lo interpreta es el noruego Tobias Santelmann, famoso por producciones como “Exit” y dramas históricos como “The Arctic Convoy”.
2. Joel Kinnaman comoTom Waaler
Tom Waaler es el gran adversario de Harry dentro del propio cuerpo policial: un oficial carismático, eficiente y muy respetado, pero con una cara oculta ligada a la corrupción y al crimen organizado.
En ese sentido, la serie se plantea como un juego de gato y ratón entre ambos, mientras se mueven en esas “zonas éticas borrosas” del sistema de justicia.
El personaje está a cargo del actor sueco-estadounidense Joel Kinnaman, al que seguramente identificas por series como “Altered Carbon” o “The Killing”, y películas como “Suicide Squad”.
3. Pia Tjelta como Rakel Fauke
Rakel Fauke es uno de los personajes más importantes en la vida de Harry Hole: es su gran interés amoroso y, al mismo tiempo, un ancla emocional que lo confronta con la posibilidad de una vida más estable.
De esta forma, ella aparece en la adaptación como esa figura que conoce todas las luces y sombras del detective.
Este papel recae en la actriz noruega Pia Tjelta, quien también tiene una larga trayectoria en dramas escandinavos como “State of Happiness” y “Made in Oslo”.
4. Peter Stormare como Odín
Por otro lado, Peter Stormare, veterano actor sueco al que has visto en “Fargo” o “The Big Lebowski”, es quien le da vida a Odín en la ficción.
Otros actores y personajes de “Detective Hole”:
- 5. Ellen Helinder como Beate Lønn, compañera de investigación de Harry.
- 6. Jakob Fort como Leif
- 7. Ane Dahl Torp como Vibeke Knutsen
- 8. Ingrid Bolsø Berdal como Ellen Gjelten
- 9. Anders Baasmo Christiansen
- 10. Simon J. Berger
- 11. Kelly Gale
- 12. Kåre Conradi
- 13. Fridtjov Såheim
- 14. Eili Harboe
- 15. Atle Antonsen
- 16. Manish Sharma
- 17. Henriette Steenstrup
- 18. Jesper Christensen
- 19. Kristoffer Joner
- 20. Linn Skåber
- 21. Jonas Strand Gravli
- 22. Sonny Lindberg
- 23. Agnes Kittelsen
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