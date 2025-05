¡Aún nadie lo puede creer! La eliminación de Manelyk González de “La casa de los famosos All-Stars” dejó helados a todos; y es que nadie imaginaba que una de las favoritas para ganar el show se convertiría en la décimo cuarta persona que saliera del programa tras 97 días de convivencia. En los siguientes párrafos, todo lo que debes saber detrás de su salida, desde las tensiones, estrategias y lo que piensa la audiencia.

Manelyk González fue eliminada "La casa de los famosos All-Stars". Ella se quedó al último con Rosas Caiafa en el zoom, pero la colombiana recibió mayor respaldo del público (Foto: Telemundo)

EL DÍA DE LA ELIMINACIÓN

La noche del lunes 12 de mayo de 2025, cuatro participantes se encontraban en el zoom. El primer salvado fue Alfredo Adame, la segunda fue Dania Méndez y al final quedaron Rosa Caiafa y Manelik González. Si bien, la integrante de Fuego recibió el apoyo de Los Palulus y sus compañeros de habitación que salieron, muchos apostaban que se iría, pues no podría con el gran fandom de la “Reina de los realitys”, pero esta terminó saliendo.

El rostro desencajado de la “Pajarita” lo decía todo, pues había perdido con una habitante nueva, a quien consideraba alguien que no producía contenido y sumamente “aburrida” (tal como lo gritó en varias ocasiones).

Las primeras declaraciones sobre su salida fueron: “Para mí no es una sorpresa que alguien de una nueva generación, no tan conocido, pueda llegar o sacar a alguien que quedóe n su segundo en su temporada [como yo]. Cada vez que pasábamos por el zoom, se me venía a la mente que podría ser yo”.

El rostro desencajado de Manelyk González tras convertirse en la décimo cuarta eliminada de "La casa de los famosos All-Stars" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PROVOCÓ QUE UNA DE LAS MÁS VOTADAS SEA ELIMINADA?

El público, en especial los seguidores de Agua, así como sus compañeros – menos Niurka Marcos – se preguntan qué provocó realmente la salida de Manelyk González, toda vez que se había convertido en pieza fundamental de “La casa de los famosos All-Stars”, ya sea por sus peleas con otros habitantes o el hecho que la hayan vinculado sentimentalmente con Caramelo. Por ello, recordemos todo lo que pasó estos últimos días, desde la gala de nominación.

La gala de nominación la dejó con un sinsabor

El jueves 8 de mayo, se llevó a cabo la gala de nominación, donde ella salió en la tabla. Si bien, ya se sabía que el cuarto Fuego haría de todo para subir a varios contrincantes, la jugada no les salió como habían planeado, pues Niurka, la última en entrar, reacomodó todo con sus votos, aunque eso implicaba lanzarle tres puntos a la popular “Pajarita”.

Pese a que la cubana lo comentó en su cuarto al resto, Mane lo tomó de buena forma, incluso le dijo que había hecho bien, pues con eso bajó a Rey y Caramelo de la placa. Al día siguiente, las cosas marchaban de maravilla hasta que llegó la gala de la noche cuando todo explotó.

Resulta que González le dijo al conductor Javier Poza que se sentía mal porque la habían dejado sola y Niurka no le había informado lo que iba hacer en la nominación. Este cambio de discurso sorprendió a la cubana, quien lamentó que todo el día se haya portado como si nada con ella para que en la conexión recién dijera lo que siente.

Después que Manelyk González le declaró la guerra a Niurka Marcos en "La casa de los famosos All-Stars", Caramelo y Rey se pusieron del lado de la joven (Foto: Telemundo)

Manelyk González insistió que jugaba sola

A partir de ese momento, tanto Manelyk como Niurka tomaron bandos diferentes, olvidándose que días antes se habían disculpado. Fue así que la chica reality decidió señalar en todo momento que la habían dejado completamente sola y comprendió que jamás “Los tres mosqueteros” la consideraron parte de su grupo.

Ante esta situación, recibió el respaldo de Rey y Caramelo, quienes señalaron que estaban hartos de “Mami Niu”, por lo que decidieron dejarla sola. Por su parte, Niurka también expresó su sentir, no solamente a través del llanto y desahogó, teniendo como paño de lágrimas a Paulo Quevedo, también cuando hablaba a las cámaras o le hacía gestos.

La estrategia de Manelyk González

Después de tener el apoyo de Rey y Caramelo, Mane también se cobijó en Dania, su amiga de hace mucho, algo que se vio reflejado en la fiesta de los viernes cuando ambas se acercaron más de la cuenta a Paulo, Luca y Rosa.

Aunque para muchos significaba una nueva estrategia; lo cierto es que en todo momento señalaba que estaba jugando sola, tal como lo recalcaba cada vez que podía a la cámara o sus compañeros. Por lo tanto, su estrategia fue victimizarse y cuando obtuvo el respaldo de sus dos “Chalinillos”, ahora planeaba irse contra Niurka. El juego de dos mujeres con un carácter y ego muy grandes entraba en juego.

Manelyk González se perfila como una de las favoritas para ganar "La casa de los famosos All-Stars". Aquí con Romeh (Foto: Telemundo)

¿Qué pensó el público sobre el actuar de Manelyk González?

Desde la gala del viernes cuando Mane señaló que fue traicionada, la gente se sintió confundida, pues no comprendía la razón de su enojo, ya que un día antes – durante y después de la gala de nominación – se mostraron satisfechas por los resultados y los puntos que le había dado Niurka, pero luego cambio de discurso.

Esto provocó que se armen dos bandos en el público: los que apoyaban a la “Pajarita” porque la traicionaron, dejándola completamente sola y desamparada, y los que respaldaban a Niurka por haber realizado una jugada maestra y sacar de la placa a Rey y Caramelo con el fin de centralizar todos los votos en Mane y por fin sacar a uno de Los Palulus.

Mientras los ataques iban y venían, tanto de las protagonistas como la audiencia, el enojo del público de la cubana y varios que apoyan a Agua fue cuando Manelyk recibió el respaldo de Rey y Caramelo, lo que significó mayor traición para quien los había apoyado desde el inicio del juego. A partir de ahí, muchos aseguraron que González también los estaba manipulando, por lo que recordaron cuando trató de que sus “amigos de cuarto” se vayan contra el dominicano, a quien acusó de haberla utilizado.

Cierta o no la manipulación, cada quien escogió del lado de quién estaba; y mientras adentro, la joven se afianzaba, la última decisión la tenía el público. Y así fue, el lunes 12, Manelyk González se convirtió en la décimo cuarta eliminada de “La casa de los famosos All-Stars”.