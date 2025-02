Una red de mentiras y conspiraciones es con lo que se topará un expresidente de Estados Unidos, que fue reclutado tras su retiro para liderar una misión que encuentre la fuente de un mortal ciberataque. Así es “Día cero”, la serie de Netflix cargada de acción y suspenso que te mantendrá enganchado a tu pantalla. El reparto es liderado por Robert De Niro, quien asume el rol del exmandatario. ¿Quiénes más lo acompañan? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Esta producción, que se grabó en diciembre de 2023 en Nueva York, fue creada por Eric Newman, quien trabajó en las exitosas series “Griselda”, “The Watcher”, “Narcos” y “Narcos: México”, y Noah Oppenheim, también de los reconocidos títulos “Jackie”, “The Thing About Pam” y “The Maze Runner”.

"Día cero" es un drama político y de suspenso (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “DÍA CERO”?

A continuación, la lista de los actores y sus respectivos personajes en la serie “Zero Day” (en su idioma original):

ROBERT DE NIRO COMO GEORGE MULLEN

En "Día cero", Robert De Niroes George Mullen. Aquí escuchando a la actual presidenta de EE.UU. (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Robert De Niro interpreta a George Mullen, un expresidente de Estados Unidos muy popular, aunque complicado. Tras su retiro fue convocado para dirigir la Comisión Día Cero, conformada por un grupo de expertos que se encarga de investigar un ciberataque global devastador que ha dejado miles de muertos.

El actor estadounidense, ganador de dos Premios Óscar por “El padrino: Parte II” (1974) y “Toro salvaje”, nació el 17 de agosto de 1943. Ha participado en más de un centenar de producciones entre los que destacan: “Taxi Driver” (1976), “The Deer Hunter” (1979), “Awakenings” (1991), “Cape Fear” (1992), “Silver Linings Playbook” (2013), “El irlandés” (2019), “Los asesinos de la luna” (2023), entre otros títulos.

JESSE PLEMONS COMO ROGER CARLSON

En "Día cero", Jesse Plemons interpreta a Roger Carlson. Aquí cuando le consulta a Mullen si le oculta algo (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Jesse Plemons da vida a Roger Carlson, el exasistente de Mullen, quien al haberse ganado en el pasado la confianza del exmandatario nuevamente se convierte en su mano derecha. Es así que trabaja con su antiguo jefe durante toda la investigación.

El actor estadounidense nació el 2 de abril de 1988. Es conocido por “Breaking Bad” (2012-2013), “El Camino: A Breaking Bad Movie” (2019), “Fargo” (2015), “El irlandés” (2019), “Love and death” (2022), “Los asesinos de la luna” (2023) y otras producciones más.

LIZZY CAPLAN COMO ALEXANDRA MULLEN

En "Día cero", Lizzy Caplan interpreta a Alexandra Mullen (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Lizzy Caplan tiene el papel de Alexandra Mullen, la hija de George Mullen. Es congresista de Nueva York, pero quiere distanciarse del legado político de su padre, con quien tiene muchos desacuerdos.

La actriz estadounidense nació el 30 de junio de 1982. Es conocida por “Mean Girls” (2004), “The Class” (2006), “Cloverfield” (2008), “Masters of Sex” (2013-2016), “The Interview” (2014) y “Inside Job” (2021).

CONNIE BRITTON COMO VALERIE WHITESELL

En "Día cero", Connie Britton interpreta a Valerie Whitesell. Ella le pregunta a Mullen si les tendieron una trampa (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Connie Britton es Valerie Whitesell, ex jefa de gabinete de Mullen, quien tras el retorno del expresidente a la comisión, también vuelve para supervisar el nuevo plan para investigar el ciberataque global.

La actriz y cantante estadounidense nació el de marzo de 1967. Entre las producciones que grabó están “The Life Coach” (2005), “Friday Night Lights” (2006-2011), “Women in Trouble” (2009), “Nashville” (2012-2018), “This Is Where I Leave You” (2014), “9-1-1″ (2018-2020), Dirty John” (2018), “Promising Young Woman” (2020), “The White Lotus” (2021), por citar algunas.

JOAN ALLEN COMO SHEILA MULLEN

En "Día cero", Joan Allen interpreta a Sheila Mullen. En esta escena, la mujer le cuestiona la orden que le dieron a su exesposo (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Joan Allen como Sheila Mullen, la ex primera dama y candidata a un cargo federal. Es elegante, equilibrada, con fuertes ambiciones profesionales propias y una madre comprensiva.

La actriz estadounidense nació el 20 de agosto de 1956. Formó parte de “Nixon” (1996), “El crisol” (1997), “Candidata al poder” (2001), “Las nieblas de Avalon” (2002), “Georgia O’Keeffe” (2010), “El secreto de Adam” (2016), “La historia de Lisey” (2021) y otros títulos.

MATTHEW MODINE COMO RICHARD DREYER

En "Día cero", Matthew Modine interpreta a Richard Dreyer, el rival político de Mullen (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Matthew Modine como Richard Dreyer, el presidente de la Cámara de Representantes; es decir un político rival de Mullen, por lo que trabaja con su hija Alexandra para interponerse en los planes del exmandatario.

El actor y director estadounidense nació el 22 de marzo de 1959. Ha formado parte del elenco de “Stranger Things” (2016-2017, 2022), “Oppenheimer” (2023), “Retribution” (2023), entre otras producciones más.

ANGELA BASSETT COMO LA PRESIDENTA EVELYN MITCHELL

En "Día cero", Angela Bassett interpreta a Evelyn Mitchell. En esta imagen cuando le da una misión a Mullen (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Angela Bassett interpreta a Evelyn Mitchell, la actual presidenta de los Estados Unidos, quien durante su mandato sufre el ciberataque global. Es una estratega política brillante que recluta a Mullen para investigar lo que ocurrió.

La actriz, directora de cine y productora estadounidense nació el 16 de agosto de 1958. Ha ganado dos Premios Óscar y también dos Globos de Oro por “What’s Love Got to Do with It” y “Black Panther: Wakanda Forever”. Actuó en “American Horror Story: Coven”, “Good Night Oppy” y “Queen”, entre muchos más.

DAN STEVENS COMO EVAN GREEN

En "Día cero", Dan Stevens interpreta al crítico periodista Evan Green (Foto: Grand Electric / Netflix / Panoramic Media Co / Prologue Entertainment)

Dan Stevens da vida a Evan Green, un calculador presentador de televisión político muy popular. Se convierte en un crítico del trabajo que hace Mullen.

El actor británico nació el 10 de octubre de 1982. Actuó en “Downton Abbey” (2010–2012), “The Fifth Estate” (2013), “La Bella y la Bestia” (2017), “Legion” (2017-2019), “Solar Opposites” (2023-actualidad).

El resto de los personajes de “Día cero”:

Cuyle Carvin como el agente Tom McCarthy

Bill Camp como el director de la CIA Lasch, un espía experimentado

McKinley Belcher III como Carl Otieno, quien trabaja en la Comisión Día Cero

Clark Gregg como Robert Lyndon, un inversor rico muy misterioso que realizó operaciones en el mercado de valores, días previos al Ataque de Día Cero.

Gaby Hoffmann como Monica Kidder, una magnate de la tecnología y desarrolladora de aplicaciones que tiene una conexión con los ciberataques.