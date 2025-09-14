Codirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, la serie sueca de Netflix “Diario de una chica abandonada” se adentra en las turbulentas y, a menudo, desgarradoras aventuras románticas de Amanda, una diseñadora artística que siente que la soledad ya dura demasiado. Tras una cadena de citas fallidas y rechazos constantes, su vida emocional se tambalea entre la inseguridad, la ira y la inminencia de un colapso personal, abriendo un retrato crudo y honesto sobre el amor moderno.

La historia se inspira en la novela homónima de Amanda Romare, donde la autora dramatiza sus propias experiencias sentimentales. Desde esta base realista, la narrativa explora cómo el contexto cultural, los espacios cotidianos y la atmósfera urbana influyen en la forma en que nos vinculamos con otros.

En este viaje, Amanda parece destinada a tener, en sentido figurado, una cita con la mitad de los hombres de Malmö, lo que convierte a la ciudad en un escenario tan relevante como cualquier personaje.

¿DÓNDE FUE GRABADA LA SERIE “DIARIO DE UNA CHICA ABANDONADA”?

El rodaje de la serie se llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2024, en localizaciones reales de Malmö y Grevie, en el condado de Escania. Los creadores decidieron apostar por una inmersión auténtica en la ciudad, dejando de lado los decorados artificiales para capturar la energía única de sus calles, parques, restaurantes y bares. Así, Malmö no es solo telón de fondo, sino un espejo de la agitada vida interior de Amanda.

En Malmö, la acción arranca en el apartamento de Amanda, situado cerca de Möllevången, y se expande hacia rincones icónicos como el parque Rörsjöparken. Los espacios gastronómicos también cobran un papel especial, con locaciones como la Pizzería Rex en Nobelvägen, el bar Far i Hatten en Folkets Park y el vibrante Café Jesusbaren. Cada parada refleja la dualidad entre la esperanza de nuevas conexiones y la frustración de los encuentros fallidos.

El viaje de Amanda se basa en la novela homónima de la escritora Amanda Romare, un relato dramatizado de sus propias experiencias con las citas (Foto: Netflix)

La vida nocturna de Malmö añade dinamismo con escenarios como la discoteca Plan B, famosa por sus fiestas excéntricas, o el Moriska Paviljongen, que se transforma en el set de cómicas sesiones de citas rápidas. El equipo también aprovechó la estética histórica de la plaza Lilla Torg, donde el restaurante Drumbar aporta un giro cultural, y lugares como el Malmö Brewing Co. & Taproom, que se integran como escenarios de momentos íntimos y decisivos.

Otros rincones destacados son el centro comercial Emporia, el cementerio de Paul y las bulliciosas calles de Friisgatan, que con sus boutiques y cafés alternativos se convierten en un verdadero personaje más de la serie. El rodaje incluso llevó a la producción a espacios históricos como la fábrica de chocolate Mazetti y a resorts como The More Hotel, sin olvidar el encanto marítimo de Kallbadhuset y Ribersborg, donde la mezcla de romance y catarsis personal alcanza uno de sus puntos más altos.

El contraste lo aporta el tranquilo pueblo de Grevie, también en Escania, donde se filmaron secuencias más íntimas. Sus paisajes serenos sirven como contrapunto al caos emocional de Malmö, subrayando el vaivén entre la búsqueda desesperada del amor y la necesidad de un respiro. Esa dualidad entre ruido y calma refleja los cambios de tono de la propia Amanda a lo largo de la historia.

