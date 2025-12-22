¿Sabías que ahora tienes la oportunidad de ver a dos de las estrellas más grandes de Hollywood en tu hogar? Pues, “Die My Love” (en español: “Mátate, amor”), la película que juntó por primera vez a Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llega al streaming. Así, si no te quieres perder ningún detalle sobre este lanzamiento, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta se basa en la novela homónima de Ariana Harwicz y está dirigida por la cineasta Lynne Ramsay, reconocida por su trabajo previo en proyectos como “We Need to Talk About Kevin“, ”You Were Never Really Here” y “Ratcatcher“.

Además, cuenta con el respaldo del productor Martin Scorsese, quien creyó—desde el primer momento—que Jennifer Lawrence sería la única capaz de interpretar el papel principal en este intenso thriller sobre la maternidad.

¿DE QUÉ TRATA “DIE MY LOVE”?

“Die My Love” narra la historia de Grace (Lawrence), una escritora que intenta navegar entre las dificultades de la maternidad y la depresión posparto en un entorno rural y aislado de Montana.

Resulta que ella se muda a este remoto lugar junto a su esposo Jackson (Robert Pattinson) buscando una vida tranquila.

Sin embargo, el aislamiento, sumado a la ausencia frecuente del hombre por trabajo y la crianza de su bebé, comienzan a fracturar la cordura de nuestra protagonista.

De esta manera, nos encontramos con el retrato de una mujer al límite... consumida por el amor y el delirio.

MIRA EL TRÁILER DE “DIE MY LOVE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DIE MY LOVE”?

Además de Lawrence y Pattinson, estos son los integrantes del elenco principal de “Die My Love”:

LaKeith Stanfield como Karl

Nick Nolte como Harry

Sissy Spacek como Pam

Gabrielle Rose como Jen

Debs Howard como Marsha

Sarah Lind como Cheryl

¿CÓMO VER “DIE MY LOVE”?

“Die My Love” llega a MUBI el martes 23 de diciembre del 2025 para el público en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Australia.

Por lo tanto, si te encuentras en alguno de estos territorios y quieres disfrutar de la cinta, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming enfocada en cine de autor.

Y si prefieres no suscribirte, recuerda que la cinta también se encuentra disponible para la renta y/o compra digital (PVOD) en portales como Amazon y Apple TV.

El póster de "Die My Love", película de la directora Lynne Ramsay que se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje (Foto: Black Label Media / Excellent Cadaver / Sikelia Productions)

