La serie “Dime más mentiras” (en su idioma original: “Tell Me Lies”) regresa a las pantallas con su temporada 3, la cual continúa explorando la turbulenta historia de Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White). Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres saber cuál es la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la tercera entrega de la producción en Disney+ y Hulu. Por eso, te recomiendo prestarle atención a su guía de episodios. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que esta temporada se vuelve a centrar en Lucy y Stephen, quienes reavivan su romance justo a tiempo para un nuevo semestre en el Baird College.

Y aunque ambos prometen que todo será diferente, las indiscreciones del pasado sabotean sus intenciones... mientras la chica se ve envuelta en una controversia que preferiría evitar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dime más mentiras 3″:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DIME MÁS MENTIRAS” - TEMPORADA 3

La tercera entrega de la serie se compone de 8 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre enero y febrero del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 3 de “Dime más mentiras”:

Episodio 1 - “You F*cked It, Friend”: martes 13 de enero del 2026

martes 13 de enero del 2026 Episodio 2 - “We Can’t Help It If We Are a Problem”: martes 13 de enero del 2026

martes 13 de enero del 2026 Episodio 3 - “Repent”: martes 20 de enero del 2026

martes 20 de enero del 2026 Episodio 4 - “Fix Me Up, Girl”: martes 27 de enero del 2026

martes 27 de enero del 2026 Episodio 5 - “I’d Like to Hold Her Head Underwater”: martes 3 de febrero del 2026

martes 3 de febrero del 2026 Episodio 6 - “I Don’t Cry When I’m Sad Anymore”: martes 10 de febrero del 2026

martes 10 de febrero del 2026 Episodio 7 - “As I Climb Onto Your Back, I Will Promise Not to Sting”: martes 17 del febrero de 2026

martes 17 del febrero de 2026 Episodio 8 - “Are You Happy Now, That I’m on My Knees?” (Final de temporada): martes 24 de febrero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DIME MÁS MENTIRAS” - TEMPORADA 3?

Hulu confirmó que los capítulos de la temporada 3 de “Dime más mentiras” se estrenan a las 12:00 a.m. (ET) de su fecha de lanzamiento, lo que equivale a las 9:00 p.m. (PT) del día anterior.

Es decir, en algunos territorios, los nuevos episodios se podrán ver las noches de los lunes.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 9:00 p.m. (PT) de los lunes / 12:00 a.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 p.m. de los lunes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 a.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 a.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 a.m. de los martes España 6:00 a.m. de los martes

¿CÓMO VER “DIME MÁS MENTIRAS” - TEMPORADA 3?

“Dime más mentiras” es una producción exclusiva del catálogo de Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (Latinoamérica y España).

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los capítulos de su tercera entrega, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu locación.

Recuerda que la serie está clasificada como 16+ debido a que incluye temáticas adultas, lenguaje explícito y escenas de contenido sexual.

El póster de la tercera temporada de "Dime más mentiras", serie basada en la novela homónima de Carola Lovering (Foto: 20h Television / Hulu)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí