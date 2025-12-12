Después del éxito mundial de la saga “Culpables”, Amazon Prime Video ha estrenado una nueva adaptación de una obra de Mercedes Ron. Se trata de “Dímelo bajito” (en inglés: “Tell Me Softly”), película que presenta un intenso triángulo amoroso protagonizado por tres jóvenes actores. ¿Te gustaría conocerlos? Pues, si la respuesta es positiva, préstale atención a la siguiente guía del elenco. ¡Quizá encuentres algunos rostros familiares!
Vale precisar que este drama romántico se centra en Kami, una joven que creía tener su vida totalmente bajo control.
Sin embargo, el regreso de los hermanos Di Bianco, a quienes dejó de ver hace años, lo cambia todo... poniendo su mundo patas arriba.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Dímelo bajito”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DÍMELO BAJITO”?
1. Alícia Falcó como Kamila “Kami” Hamilton
Para saber quién es quién en la película de Amazon Prime Video, empiezo la lista con la protagonista: Kami Hamilton. Ella es una chica que mantenía un perfecto equilibrio entre sus estudios, su vida social y su imagen. No obstante, el retorno de sus antiguos vecinos la altera por completo.
La actriz que la interpreta es Alícia Falcó, a quien también hemos visto en producciones como "El refugio atómico“, ”Las buenas compañías“, ”La por (El miedo)" y "Dieciocho“.
2. Fernando Líndez como Thiago Di Bianco
Thiago Di Bianco, por su parte, es el hermano Di Bianco que—hace siete años—le dio su primer beso a Kami.
El artista que asume este rol es Fernando Líndez, reconocido por su trabajo previo en "Élite“, ”Skam España“, ”Escándalo, relato de una obsesión" y el video musical "Nada sale mal" de Aitana.
3. Diego Vidales como Taylor Di Bianco
Por otro lado, Taylor es el otro hermano Di Bianco. Él es el chico que siempre protegió a Kami en el pasado.
El actor que se pone en la piel del personaje es Diego Vidales, también integrante de los elencos de “Nudes” (2024) y “Mariliendre” (2025).
4. Andrés Velencoso como Tino
Andrés Velencoso, uno de los modelos españoles más reconocidos a nivel internacional, le da vida a Tino en esta película.
Entre sus proyectos actorales anteriores, se incluyen títulos como: "Fin“, ”Amor de madre“, ”Summer Camp" y "Nacho“.
Otros actores y personajes de “Dímelo bajito”:
- 5. Celia Freijeiro como Chiara
- 6. Patricia Vico como Anne
- 7. Eve Ryan como Cata
- 8. Jan Buxaderas como Dani
- 9. Fernando Nagore como Jules
- 10. Ana Arean como Eli
- 11. Liliana Cabal como la profesora Denell
- 12. Alejandra Cid como Kami de niña
- 13. Antón Coucheiro como un cajero
- 14. Yacine Dieye como Marisa
- 15. Sergio Lemos Exposita como Carlos
- 16. Pablo Loureiro como Aron
- 17. Sabela Martins como Chloe
- 18. Dario Menendez como Thiago de niño
- 19. Vera Nogueira como Luci
- 20. Nathan Radley Ramos como Taylor de niño
- 21. Francisco Reyes como Clab
- 22. Carlos Villarino como Roger
