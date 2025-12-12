Después del éxito mundial de la saga “Culpables”, Amazon Prime Video ha estrenado una nueva adaptación de una obra de Mercedes Ron. Se trata de “Dímelo bajito” (en inglés: “Tell Me Softly”), película que presenta un intenso triángulo amoroso protagonizado por tres jóvenes actores. ¿Te gustaría conocerlos? Pues, si la respuesta es positiva, préstale atención a la siguiente guía del elenco. ¡Quizá encuentres algunos rostros familiares!

Vale precisar que este drama romántico se centra en Kami, una joven que creía tener su vida totalmente bajo control.

Sin embargo, el regreso de los hermanos Di Bianco, a quienes dejó de ver hace años, lo cambia todo... poniendo su mundo patas arriba.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dímelo bajito”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DÍMELO BAJITO”?

1. Alícia Falcó como Kamila “Kami” Hamilton

Para saber quién es quién en la película de Amazon Prime Video, empiezo la lista con la protagonista: Kami Hamilton. Ella es una chica que mantenía un perfecto equilibrio entre sus estudios, su vida social y su imagen. No obstante, el retorno de sus antiguos vecinos la altera por completo.

La actriz que la interpreta es Alícia Falcó, a quien también hemos visto en producciones como "El refugio atómico“, ”Las buenas compañías“, ”La por (El miedo)" y "Dieciocho“.

Alícia Falcó como Kamila "Kami" Hamilton en una escena de la película "Dímelo bajito" (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)

2. Fernando Líndez como Thiago Di Bianco

Thiago Di Bianco, por su parte, es el hermano Di Bianco que—hace siete años—le dio su primer beso a Kami.

El artista que asume este rol es Fernando Líndez, reconocido por su trabajo previo en "Élite“, ”Skam España“, ”Escándalo, relato de una obsesión" y el video musical "Nada sale mal" de Aitana.

Fernando Líndez como Thiago Di Bianco en una escena de la película "Dímelo bajito" (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)

3. Diego Vidales como Taylor Di Bianco

Por otro lado, Taylor es el otro hermano Di Bianco. Él es el chico que siempre protegió a Kami en el pasado.

El actor que se pone en la piel del personaje es Diego Vidales, también integrante de los elencos de “Nudes” (2024) y “Mariliendre” (2025).

Diego Vidales como Taylor Di Bianco en una escena de la película "Dímelo bajito" (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)

4. Andrés Velencoso como Tino

Andrés Velencoso, uno de los modelos españoles más reconocidos a nivel internacional, le da vida a Tino en esta película.

Entre sus proyectos actorales anteriores, se incluyen títulos como: "Fin“, ”Amor de madre“, ”Summer Camp" y "Nacho“.

Andrés Velencoso forma parte del elenco de la película española "Dímelo bajito" de Amazon Prime Video (Foto: @andresvelencoso / Instagram)

Otros actores y personajes de “Dímelo bajito”:

5. Celia Freijeiro como Chiara

como Chiara 6. Patricia Vico como Anne

como Anne 7. Eve Ryan como Cata

como Cata 8. Jan Buxaderas como Dani

como Dani 9. Fernando Nagore como Jules

como Jules 10. Ana Arean como Eli

como Eli 11. Liliana Cabal como la profesora Denell

como la profesora Denell 12. Alejandra Cid como Kami de niña

como Kami de niña 13. Antón Coucheiro como un cajero

como un cajero 14. Yacine Dieye como Marisa

como Marisa 15. Sergio Lemos Exposita como Carlos

como Carlos 16. Pablo Loureiro como Aron

como Aron 17. Sabela Martins como Chloe

como Chloe 18. Dario Menendez como Thiago de niño

como Thiago de niño 19. Vera Nogueira como Luci

como Luci 20. Nathan Radley Ramos como Taylor de niño

Ramos como Taylor de niño 21. Francisco Reyes como Clab

como Clab 22. Carlos Villarino como Roger

