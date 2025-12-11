Otra famosa obra de la autora Mercedes Ron vuelve a cobrar vida en la pantalla. Y es que, tras el éxito global de la adaptación de su saga “Culpables” (compuesta por las películas “Culpa mía“, ”Culpa tuya“ y ”Culpa nuestra“), Amazon Prime Video estrena una nueva cinta basada en una de sus novelas... la cual promete conquistar a los amantes de los dramas románticos juveniles. Se trata de "Dímelo bajito" (en inglés: "Tell Me Softly“) y, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre el largometraje. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está dirigida por Denis Rovira y cuenta con un elenco liderado por los jóvenes actores Alícia Falcó, Fernando Líndez y Diego Vidales.

Además, presenta una historia cargada de tensión, secretos y un triángulo amoroso que compite directamente con el de "El verano en que me enamoré" ("The Summer I Turned Pretty“).

¿DE QUÉ TRATA “DÍMELO BAJITO”?

La trama de "Dímelo bajito" se centra en Kamila “Kami” Hamilton (Falcó), una joven que creía tener su mundo bajo control... hasta que el pasado regresa para desestabilizarla por completo.

Resulta que la aparente calma de nuestra protagonista (en los estudios, su vida social y su imagen) se rompe con el retorno de los hermanos Di Bianco tras siete años de ausencia.

¿La razón? Pues, Thiago (Líndez) fue el chico que le dio su primer beso, mientras que Taylor (Vidales) siempre ejerció como su protector incondicional.​

Entonces, teniendo en cuenta que ella ya no es la niña inocente que ellos dejaron atrás, ¿podrán superar el pasado o el caos estallará?

MIRA EL TRÁILER DE “DÍMELO BAJITO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DÍMELO BAJITO”?

A continuación, conoce a los integrantes del reparto principal de “Dímelo bajito”:

Alicia Falcó como Kamila Hamilton , la ​protagonista femenina de la historia

, la ​protagonista femenina de la historia Fernando Lindez como Thiago Di Bianco , el hermano de pocas palabras

, el hermano de pocas palabras Diego Vidales como Taylor Di Bianco , el hermano que alguna vez fue el mejor amigo de Kami

, el hermano que alguna vez fue el mejor amigo de Kami Celia Freijeiro como Chiara

como Chiara Patricia Vico como Anne

como Anne Andrés Velencoso como Tino

como Tino Liliana Cabal como la profesora Denell

como la profesora Denell Fernando Nagore como Jules

como Jules Francisco Reyes como Clab

como Clab Ana Arean como Eli

¿CÓMO VER “DÍMELO BAJITO”?

Tal como te puedes imaginar, “Dímelo bajito” es una producción original y exclusiva de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

El horario exacto de lanzamiento es el siguiente:

Países Horario Estados Unidos 4:00 p.m. (PT) / 7:00 p.m. (ET) del jueves 11 de diciembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 p.m. del jueves 11 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 p.m. del jueves 11 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p.m. del jueves 11 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:00 p.m. del jueves 11 de diciembre España 1:00 a.m. del viernes 12 de diciembre

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Dímelo bajito", película del director Denis Rovira que adapta la novela homónima de Mercedes Ron (Foto: Vaca Films / Amazon Prime Video)

