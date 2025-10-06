El universo de El Señor de los Cielos se expande con el estreno de “Dinastía Casillas”, la nueva serie de Telemundo que llega este 7 de octubre de 2025 a las 9 p. m. (ET). Esta ambiciosa producción marca el inicio de una nueva era en la historia del clan más temido de la televisión latina.

Con Iván Arana, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes al frente, la trama promete acción, traiciones y giros explosivos. En esta nota conoce quién es quién en el reparto principal de “Dinastía Casillas”, el esperado spin-off que tomará el legado de Aurelio Casillas para llevarlo aún más lejos.

ELENCO DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA DINASTÍA CASILLAS”

1. Iván Arana como Ismael Casillas

Arana, conocido por sus papeles en “El Señor de los Cielos” y “La Jefa”, retoma el papel del heredero de Aurelio. Ismael carga con el peso del imperio familiar tras la desaparición de su padre y hermana. Entre traiciones y sangre, deberá decidir si continúa con el negocio o rompe con el pasado.

"Dinastía Casillas” será el primer spin-off oficial de “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

2. Isabella Castillo como Diana Ahumada

La actriz cubana vuelve al universo de Telemundo tras su participación en “Malverde” y “El Señor de los Cielos”. Diana, prima y aliada de Ismael, intenta sostener la unidad del cártel mientras enfrenta peligros que amenazan la existencia de los Casillas.

Isabela Castillo, interpreta a Diana, en el spin-off oficial de “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

3. María Fernanda Yepes – Elizabeth Cordero

Reconocida por “Sin senos no hay paraíso”, Yepes interpreta a la exesposa del Chema Venegas. Su regreso a México es el inicio de una nueva ambición: reclamar el poder perdido y desafiar el dominio masculino del narcotráfico.

María Fernanda Yepes en la nueva serie de Telemundo "Dinastía Casillas". (Foto: Telemundo)

4. Raúl Méndez – Víctor “Chacorta” Casillas

El regreso más esperado. Méndez vuelve con su emblemático “Chacorta”, hermano de Aurelio, que reaparece desde las sombras con información que puede cambiar el rumbo del cartel.

El papel de Chacorta en "El señor de los cielos" fue interpretado por Raúl Méndez hasta la segunda temporada (Foto: Telemundo)

5. Roberto Sosa como General Cifuentes

Veterano de la pantalla con títulos como “Amores perros” y “El complot Mongol”, Sosa interpreta a un militar ambiguo, manipulador y con poder político, que juega entre la ley y el crimen.

Roberto Sosa como Taiguer en una escena de la serie “Los reyes de oriente” (Foto: Netflix)

6. Plutarco Haza como Dalvio “El Ingeniero” Navarrete

Tras su retiro, el Ingeniero vuelve por su hija Elizabeth. Haza aporta experiencia y presencia escénica al personaje de este capo inteligente y frío, que equilibra los sentimientos con la estrategia criminal.

Plutarco Haza regresa a la serie como Dalvio “El Ingeniero” Navarrete (Foto: Telemundo)

7. Ianis Guerrero como Fabricio “El Gancho” Hernández

El actor de “Club de Cuervos” se transforma en un enemigo implacable. Fabricio lidera una organización emergente que busca eliminar a los Casillas y tomar su negocio.

8. Karen Sandoval como Laura Salgado

Laura es la esposa de Ismael, una mujer que lucha entre la paz familiar y el amor por un hombre marcado por la violencia. Sandoval, vista en “El Chema”, aporta emotividad y fuerza al personaje.

Karen Alicia Sandoval interpreta a Laura es la esposa de Ismael(Foto: Karen Sandoval / Instagram)

9. Gonzalo Vega Jr. – Francisco “Paco” Moreno

El actor mexicano encarna a “Paco”, un hombre común empujado al mundo del crimen. Su carácter noble lo convierte en una pieza inesperada dentro de la historia.

10. Wendy de los Cobos – Aguasanta “La Tata” Guerra

Ícono de la televisión, Wendy da vida a “La Tata”, madre protectora y estratega del clan, que busca reconciliar a la familia a pesar del caos y la violencia que los rodea.

Wendy de los Cobos interpreta a Tata Guerra. (Foto: Getty Images)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí