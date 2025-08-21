En la “Dinastía Casillas”, el spin-off del “El señor de los cielos”, Telemundo prepara el regreso de personajes inolvidables como Diana Ahumada, ‘El Cabo’, La Tata Guerra, Chacorta y más, con el hijo de Aurelio Casillas, Ismael (Iván Arana), tomando las riendas de la familia tras la desaparición de su padre. Sin embargo, no todos los personajes mantienen sus mismos rostros: Isidro Casillas ahora será interpretado por otro actor.

La producción de Telemundo Studio, cuyas grabaciones se iniciaron en junio de 2025, y se estrenará en octubre.

¿QUIÉN ES EL NUEVO ISIDRO CASILLAS DEL SPIN-OFF “DINASTÍA CASILLAS”?

El personaje de Isidro Casillas fue interpretado hasta ahora por Gabriel Bonilla, reconocido por dar vida a la versión más joven del heredero en la superserie. Para esta nueva etapa de la saga, el papel pasa a manos de Alexis Jauregui, un joven talento mexicano que debuta en Telemundo con este rol clave. Jáuregui, con experiencia en teatro y en unitarios de éxito como “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y la comedia “Una familia de 10”, declara estar “muy feliz de ser parte de la dinastía Casillas”.

¿POR QUÉ SE CAMBIÓ AL ACTOR QUE INTERPRETABA A ISIDRO CASILLAS?

La decisión de cambiar de actor para el personaje Isidro Casillas suele responder, en este tipo de sagas longevas, a la necesidad de representar la evolución del personaje y su crecimiento dentro del guion. Con un salto temporal y desafíos más adultos para Isidro, la producción ha optado por un actor joven con carrera en ascenso que pueda dar credibilidad a las nuevas capas de drama, poder y traición que se avecinan para el personaje. Gabriel Bonilla deja así el papel tras una etapa cumplida, mientras que Alexis Jauregui toma el relevo para darle voz y rostro a un Isidro listo para ayudar a su hermano Ismael. “El apellido Casillas no se elige… SE DEFIENDE. ¡Estoy listo para seguir a ISMAEL en esta guerra!“, escribió en su cuenta de Instagram.

