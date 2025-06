En mayo de 2024, una noticia emocionó a los millones de fanáticos de “El señor de los cielos”, toda vez que Telemundo anunció la realización de un spin-off de la narcoserie que tenía por título “Dinastía Casillas”. Aunque no se tiene una fecha oficial de lanzamiento, lo que más llamó la atención es el posible regreso de Chacorta. Sí, así como lo leíste, el hermano menor de Aurelio retornaría a la serie. ¿Por qué se dice esto? A continuación, lo que debes saber.

Antes te detallamos que esta serie contará con la actuación protagónica de la actriz colombiana María Fernanda Yepes. Aún se desconoce su personaje.

El posible retorno de Chacorta al spin-off de "El señor de los cielos" alegró a los fans de la serie (Foto: Telemundo)

LAS GRABACIONES DE “DINASTÍA CASILLAS”

Se sabe que el estreno de “Dinastía Casillas” llegará en cualquier momento de este 2025, por lo que los integrantes del elenco se preparan para las grabaciones en México. Además de Isabella Castillo e Iván Arana, quienes vuelven con sus papeles de Diana Ahumada e Ismael Casillas, respectivamente como protagonistas, regresarán varios actores, ¿incluido Raúl Méndez como Chacorta?

¿Por qué comenzó a circular el rumor de que dicho personaje volvería a la exitosa producción? Porque la cuenta oficial de Instagram de El señor de los cielos compartió una imagen de lo que parece ser la portada de un libreto del spin-off. En este se detalla una breve conversación en la que aparece Chacorta. La publicación fue realizada el 16 de junio.

La portada de un libreto de "Dinastía Casillas", en el que figura el nombre de Chacorta (Foto: El señor de los cielos / Instagram)

Como no se describe nada en el post, los seguidores de la narcoserie se preguntan si el hermano menor de Aurelio realmente volverá a la producción; y aunque algunos están emocionados, otros prefieren no hacerse muchas ilusiones.

“¿Chacorta padre? ¿O Chacortita? ¿O el tercer Chacorta puede ser el hijo que se fue con Amparo a Colombia?”, “¿Se viene el regreso de Chacorta Casillas?”, “¿Esto es realmente real?”, “¡Chacorta estará de regreso!”, “Necesitamos especificaciones puntuales de a quien se refieren con Chacorta para no hacernos falsas ilusiones. Por favor y gracias”, “Es momento de volver a verla. No me ilusionen”, “No me hagan esto, es demasiado fuerte. Spoiler de infarto”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Chacorta es el hermano menor de Aurelio Castillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

CHACORTA EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Víctor Casillas es el nombre de Chacorta en “El señor de los cielos”. Es el hermano menor de Aurelio Casillas y fue apodado de esa manera porque era muy impulsivo y explotaba fácilmente: “mecha muy corta”.

Era muy leal a su hermano y a su madre, por lo que estaba comprometido con los negocios de su familia. Estaba casado con Matilde, con quien tenía una relación tóxica: celos, dependencia, machismo e inseguridad. Murió en la segunda temporada de “El señor de los cielos”.

Este personaje fue interpretado por el actor mexicano Raúl Méndez, quien dejó la serie después que le negaran un aumento a su sueldo.

El día que acabaron la vida de Chacorta (Foto: Telemundo)

