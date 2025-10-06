Si eres de las personas que siguió de cerca la exitosa serie “El señor de los cielos”, seguro no te quieres perder su spin-off: “Dinastía Casillas”, la producción con la que Telemundo continúa la emocionante historia de su universo ficticio. Pero, ¿sabes cómo verla? Pues, en esta nota, te cuento cuál es la hora y fecha programada para el lanzamiento de sus episodios.

Vale precisar que esta serie derivada arranca con Diana (Isabella Castillo) e Ismael Casillas (Iván Arana) emprendiendo una misión para liberar a Aurelio y a Rutila.

Sin embargo, cuando diversos eventos inesperados los obligan a repensar sus estrategias y alianzas, ellos deben luchar por el control del cártel en un entorno donde los enemigos acechan en cada esquina.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dinastía Casillas”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DINASTÍA CASILLAS”

Telemundo ha revelado que la serie cuenta con 92 episodios en total. Y, aunque no se ha publicado la programación detallada de cada capítulo, se espera que la emisión de la producción sea de lunes a viernes y respete el horario establecido en su capítulo de estreno.

Según la guía de programación de la cadena televisiva, la primera semana de transmisión de la ficción se completa de la siguiente manera:

Episodio 1: “Déjà vu” - martes 7 de octubre del 2025 .

“Déjà vu” - . Episodio 2: miércoles 8 de octubre del 2025.

miércoles 8 de octubre del 2025. Episodio 3: jueves 9 de octubre del 2025.

jueves 9 de octubre del 2025. Episodio 4: viernes 10 de octubre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DINASTÍA CASILLAS”?

Los capítulos de la producción llegan a Telemundo a partir de las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT).

Fuera de Estados Unidos, los horarios por países son los siguientes:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del día siguiente de su emisión original

¿CÓMO VER “DINASTÍA CASILLAS”?

Para disfrutar de los episodios de “Dinastía Casillas”, asegúrate de conectarte a la señal en vivo de Telemundo en el horario indicado.

Después de su estreno televisivo, recuerda que los capítulos llegan online a través de la web y la app oficial de la cadena televisiva.

FICHA TÉCNICA DE “DINASTÍA CASILLAS”

Productora ejecutiva: Mónica Vizzi

Mónica Vizzi Productora general: Mabel Vargas

Mabel Vargas Guionista: Juan Camilo Ferrand

Juan Camilo Ferrand Directores: Javier Fox Patrón, Mauricio Corredor, Laura Marco Lavilla

Javier Fox Patrón, Mauricio Corredor, Laura Marco Lavilla Directores de fotografía: Juan Carlos Lazo, Ricardo Garfias, Alejandro Téllez

Juan Carlos Lazo, Ricardo Garfias, Alejandro Téllez Diseñadora de producción: Marisa Pecanins

El póster de "Dinastía Casillas", drama criminal del universo "El señor de los cielos" centrado en Diana e Ismael Casillas (Foto: Telemundo)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí