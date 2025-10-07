El universo de “El señor de los cielos” se expande una vez más con “Dinastía Casillas”, el spin-off que Telemundo estrena este 7 de octubre y que ya se perfila como el fenómeno televisivo más esperado de la temporada. La serie, protagonizada por Raúl Méndez, Isabella Castillo, Iván Arana y María Fernanda Yepes, promete nuevas intrigas, traiciones y el regreso del emblemático personaje “Chacorta”, uno de los favoritos del público.

Desde que se confirmó el regreso de Raúl Méndez al universo Casillas, las redes sociales ardieron con teorías sobre cómo volvería su personaje, supuestamente muerto hace ocho años. El actor, emocionado por la respuesta de los fans, aseguró que “Chacorta” llega “renovado y dispuesto a revolucionar a la familia Casillas”, un papel que, según adelanta, encenderá conflictos internos y reavivará antiguas rivalidades.

LO QUE PASARÁ CON LA FAMILIA CASILLAS CUANDO REGRESE “CHACORTA”

La aparición de “Chacorta” marcará un punto de quiebre dentro de “Dinastía Casillas”. Raúl Méndez adelantó que su personaje “viene a crear muchos conflictos” con Aurelio y el resto de su familia, quienes lo daban por muerto. Su regreso traerá caos, poder y nuevos enemigos en esta nueva etapa del clan más temido de la televisión hispana.

El actor también destacó el reto de esta producción: mantener la esencia de “El señor de los cielos” sin depender del pasado. “Queremos que la audiencia disfrute y se conecte con estos nuevos personajes como lo hizo antes, que vuelvan a conversar en casa sobre cada detalle de la historia”, comentó Méndez sobre este esperado spin-off grabado en locaciones de México y Estados Unidos.

Agradece a los fans

Raúl Méndez reconoció el poder de los seguidores, quienes durante ocho años pidieron el retorno de su personaje. La fidelidad del público fue clave para que Telemundo apostara por su regreso. “Eso habla de un público que realmente es fanático de corazón”, afirmó el actor.

Chacorta es el hermano menor de Aurelio Castillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DINASTÍA CASILLAS”?

“Dinastía Casillas” se estrena este 7 de octubre por Telemundo y contará con 92 episodios. Los capítulos de la producción llegan a Telemundo a partir de las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT). Después de su estreno televisivo, recuerda que los capítulos llegan online a través de la web y la app oficial de la cadena televisiva.

El póster de "Dinastía Casillas", drama criminal del universo "El señor de los cielos" centrado en Rutila e Ismael Casillas (Foto: Telemundo)

