Telemundo apuesta por expandir el universo de “El señor de los cielos” con el lanzamiento de “Dinastía Casillas”, una superserie que llega este martes 7 de octubre a las 9 p. m. con un elenco encabezado por Iván Arana, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes. Esta nueva ficción marca un cambio clave: la historia no lleva la firma de Luis Zelkowicz, el reconocido guionista venezolano, quien acompañó las nueve temporadas originales y puso fin a su ciclo en la cadena en 2024. En esta nota se revela por qué Zelkowicz no forma parte del spin-off y cómo reaccionan los actores al nuevo enfoque creativo.

El final de “El señor de los cielos” fue definitivo para Zelkowicz, quien expresó su deseo de conservar intacta la etapa dorada de Telemundo, coincidiendo con un giro en la visión creativa del canal. El escritor se despidió declarando: “Llega un momento que no quise estar, cuando vi por dónde estaban tomando el rumbo las cosas. Yo quiero quedarme con ese Telemundo creativo que construyó y no con el Telemundo que destruye”.

Quien está a cargo del guion de “Dinastía Casillas” es Juan Camilo Ferrand, conocido por éxitos como “El cartel” y “Escobar, el patrón del mal” y ha traído nuevos matices a la narrativa del narcotráfico, aportando una perspectiva diferente, elogiada por los actores.

¿POR QUÉ LUIS ZELKOWICZ NO ESCRIBE “DINASTÍA CASILLAS”?

La decisión de apartar a Luis Zelkowicz como guionista responde a un cierre de ciclo y una visión renovada de Telemundo, que busca dar aire fresco al universo Casillas.

Zelkowicz confirmó el final de su etapa, destacando el valor de la creatividad y las nuevas direcciones en la industria: “El señor de los cielos terminó, ni yo lo voy a seguir haciendo ni el protagonista va a seguir estando”.

¿CÓMO HAN VIVIDO LOS ACTORES EL CAMBIO DE GUIONISTA EN “DINASTÍA CASILLAS”?

Iván Arana e Isabella Castillo, figuras centrales de la nueva serie, destacan que el cambio de escritor trae “nuevas ideas” y matices, dándole a “Dinastía Casillas” una identidad propia. Arana puntualizó que la llegada de Ferrand es una oportunidad para “surfear nuevas olas” y conectar con sus personajes desde otra perspectiva creativa. Castillo, por su parte, reconoce que Zelkowicz “abordó los personajes de manera hermosa”, pero celebra la frescura de esta etapa y la posibilidad de reinventar el universo televisivo.

La actriz cubana Isabella Castillo resaltó que Zelkowicz “bordó los personajes de manera hermosa” (Foto: Isabella Castillo / Instagram)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DINASTÍA CASILLAS”?

“Dinastía Casillas” se estrena este 7 de octubre por Telemundo y contará con 92 episodios. Los capítulos de la producción llegan a Telemundo a partir de las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT). Después de su estreno televisivo, recuerda que los capítulos llegan online a través de la web y la app oficial de la cadena televisiva.

El póster de "Dinastía Casillas", drama criminal del universo "El señor de los cielos" centrado en Rutila e Ismael Casillas (Foto: Telemundo)

