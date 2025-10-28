Desde el primer vistazo, “Twisted Wonderland: La Serie” se presenta como una de esas joyas que solo Disney podría conjurar: un viaje visualmente deslumbrante, repleto de misterio, magia y personajes que parecen salidos de un sueño torcido. Pero detrás de sus colores vibrantes y su estética elegante se esconde una historia más profunda, un relato que reinventa el concepto del bien y del mal para llevarlo a un terreno donde lo oscuro también puede ser fascinante. Si creías haberlo visto todo en el anime de fantasía, prepárate para adentrarte en el rincón más enigmático del espejo.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “TWISTED WONDERLAND: LA SERIE”?

La trama nos traslada al universo del prestigioso colegio Night Raven, una institución que rinde homenaje a los legendarios Siete Grandes del mundo mágico. Cada uno de sus siete dormitorios está inspirado en icónicos villanos: desde la Reina de Corazones hasta el Rey del Inframundo. En ese escenario aparece Yuken “Yu” Enma, un joven estudiante de secundaria que despierta sin poderes en un mundo que no entiende y donde nada sigue las reglas conocidas.

Sin armas ni hechizos, Yu deberá adaptarse a un colegio gobernado por la magia, enfrentarse a criaturas misteriosas y descubrir la razón por la cual fue transportado allí. A medida que avanza la historia, la serie mezcla acción, humor y una dosis constante de intriga, recordando que a veces los verdaderos monstruos no viven en la oscuridad, sino dentro de nosotros mismos.

Compuesta por 8 episodios, la primera temporada de “Twisted Wonderland: La Serie” se estrenará el 29 de octubre de 2025 en Disney+, justo a tiempo para Halloween. Cada capítulo promete una atmósfera única, con escenarios góticos, rituales enigmáticos y momentos de introspección que convierten esta producción en una experiencia tanto visual como emocional.

Cabe mencionar que la primera temporada se titula “Episode of Heartslabyul”. La segunda y la tercera son “Episode of Savanaclaw” y “Episode of Octavinelle”, respectivamente. Todavía no se conocen las fechas de estreno de estas dos últimas.

Sin poderes mágicos, Yuken "Yu" deberá enfrentarse a monstruos y lidiar con aprendices de mago excéntricos (Foto: Disney Plus)

EL REPARTO DE ACTORES DE “TWISTED WONDERLAND: LA SERIE”

El elenco de voces japonesas reúne a talentos de primer nivel: Natsuki Hanae, Seiichiro Yamashita, Chiaki Kobayashi, Ryota Suzuki, Tatsuyuki Kobayashi y Yohei Azakami, quienes darán vida a los carismáticos y misteriosos estudiantes de Night Raven.

En la versión en español latino, las voces estarán encabezadas por Alan Fernando Velázquez (Yuuken Enma), Diego Becerril (Riddle Rosehearts), junto a Dalí González y Eduardo Martínez.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “TWISTED WONDERLAND: LA SERIE”?

Para disfrutar de este estreno en Estados Unidos, la suscripción a Disney+ ofrece dos planes: el básico con anuncios por US$11.99 al mes, y el premium sin anuncios por US$18.99 al mes. Ambas opciones incluyen acceso completo a la serie desde el día de su lanzamiento.

Basada en el exitoso videojuego y manga del mismo nombre, esta adaptación amplía el universo narrativo con nuevas historias y giros argumentales pensados tanto para los fans de la saga como para quienes recién descubren este peculiar mundo. Cada episodio funciona como una puerta distinta hacia los secretos del colegio, revelando poco a poco la verdad detrás del espejo.

En definitiva, “Twisted Wonderland: La Serie” promete ser una reinvención audaz del legado de los villanos Disney, donde el glamour se mezcla con el peligro y cada hechizo tiene un precio. Marca el 29 de octubre en tu calendario y prepárate para dejarte atrapar por el hechizo más elegante y oscuro que Disney haya lanzado hasta ahora.

