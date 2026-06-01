La fiebre del k-drama tiene un nuevo nombre en el catálogo de Disney+ y Hulu, y llegó con todos los ingredientes para abrir la conversación en redes sociales. Y es que “Doctor on the Edge” (en español: “Doctor al borde del amor") combina drama médico, romance y misterio en un escenario peculiar: una isla remota cargada de secretos. Así, si lo que te trajo aquí es la pregunta de quién le da vida a cada personaje antes de darle play a la producción, esta guía del elenco tiene todo lo que necesitas.
Vale precisar que la ficción—cuyo título original es 닥터 섬보이—adapta el webtoon “Endurance Doctor” del autor Kim Tae-poong.
En la historia, Do Ji-ui es un cirujano plástico que debe completar su servicio militar obligatorio en la modalidad de médico de salud pública.
De esta manera, su destino es Pyeondong-do, una isla remota a la que nadie en el gremio médico quiere ser enviado.
Entonces, desde que pisa tierra, eventos extraños comienzan a acumularse, y el joven tendrá que sobrevivir un año en esa comunidad aislada mientras descifra sus misterios y construye vínculos inesperados.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Doctor on the Edge”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTOR ON THE EDGE”?
1. Lee Jae-wook como Do Ji-ui
Ampliamente reconocido por su papel protagónico en la saga “Alchemy of Souls” de Netflix, el actor Lee Jae-wook asume aquí su primer rol como médico: Do Ji-ui.
Además, esta serie representa el último proyecto del intérprete antes de incorporarse al servicio militar obligatorio.
2. Shin Ye-eun as Yook Ha-ri
Por otro lado, Shin Ye-eun le da vida a Yook Ha-ri, la enfermera que deja un hospital universitario para trabajar en el centro de salud de la isla y quien se convierte en la persona más cercana a nuestro protagonista.
La actriz llega a este rol con la fama que le dejó su participación en la serie “Jeong-nyeon” (2024).
3. Hong Min-gi como Hyun Chi-yeon
Hong Min-gi encarna a Hyun Chi-yeon, un médico de salud pública que ocupa el lugar del rival profesional de Ji-ui.
Previamente, hemos visto al actor en producciones como "Study Group" (2025), "Gatillo" y "Love Is The Moonlight" (2024).
4. Lee Soo-kyung como Uhm Jeong-seon
Lee Soo-kyung, por su parte, asume el rol de Uhm Jeong-seon, una nativa de la isla que trabaja como enfermera en el departamento de medicina oriental.
La interprete llega a “Doctor on the Edge” tras el fenómeno que representó su participación en “When Life Gives You Tangerines” (2025) de Netflix.
Otros actores y personajes de “Doctor on the Edge”:
- 5. Kim Yoon-woo como Yong Joo-cheon, un médico de medicina tradicional coreana de la isla. El actor es conocido por su trabajo en “The Lover”.
- 6. Lee Yoon-mi como Hong Geum-ja, la dueña del restaurante de sashimi local.
- 7. Joo In-young como Hwang Shin-hye, una enfermera con quince años de trayectoria en el centro de salud de Pyeondong-do.
- 8. Gil Hae-Yeon como Oh Mi-ja
- 9. Jung Ae-yeon
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