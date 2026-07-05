Tras haber encantado a sus espectadores con la historia de un profesional completamente fuera de su zona de confort, la serie coreana “Doctor on the Edge” (en español: “El médico del fin del mundo”) llega a su tramo final. Así, la comunidad de fans del k-drama ya está contando las horas para saber cómo termina el relato sobre el médico que le teme al mar y la enfermera que lo va desarmando capítulo tras capítulo. Por eso, si eres de los que ha seguido la producción semana a semana, o recién te sumas para el cierre, aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver el desenlace del show televisivo en Disney+ y Hulu.

Vale precisar que la ficción sigue a Do Ji-ui (Lee Jae-wook), un cirujano plástico que debe cumplir su servicio militar obligatorio como médico rural en la remota isla de Pyeondong-do, un destino que todo doctor intenta evitar.

Ahí conoce a la enfermera Yook Ha-ri (Shin Ye-eun), con quien construye un vínculo que combina casos médicos, comedia y una tensión romántica que se ha ido cocinando a fuego lento a lo largo de la temporada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Doctor on the Edge”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO FINAL DE “DOCTOR ON THE EDGE”?

La serie coreana consta de 12 episodios en total, los cuales están programados para emitirse con un ritmo de dos capítulos semanales.

En ese sentido, el episodio 11 se estrena el lunes 6 de julio del 2026, mientras que el episodio 12, el gran final del k-drama, llega a las pantallas el martes 7 de julio.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO FINAL DE “DOCTOR ON THE EDGE”?

La cadena ENA transmite los capítulos de “Doctor on the Edge” a las 22:00 horas de Corea del Sur (KST).

Entonces, haciendo la conversión correspondiente, ese horario equivale a:

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 3:00 p.m.

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los lanzamientos internacionales de la serie pueden registrar una breve demora antes de que el episodio final quede disponible en línea.

¿DÓNDE VER EL CAPÍTULO FINAL DE “DOCTOR ON THE EDGE”?

En Estados Unidos, “Doctor on the Edge” forma parte del catálogo de Hulu.

Este es el LINK OFICIAL en ese servicio de streaming.

Para el público de Latinoamérica y España, por su parte, el k-drama puede disfrutarse en Disney+.

Este es el LINK OFICIAL en la plataforma que distribuye la ficción a nivel global.

Por ende, para ver el final del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al portal que le corresponde a tu región.

Lee Jae-wook y Shin Ye-eun interpretan a la pareja protagonista en el drama de romance y superación médica "Doctor on the Edge" (Foto: KT Studio Genie)

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