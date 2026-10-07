“La chispa del amor” (“Take Charge of My Heart”) y “100 días de engaño” (“100 Days of Deception”) no son las únicas series coreanas que llegan a Netflix durante la segunda semana de octubre de 2026. A este grupo se suma “Doctora X” (“Doctor X: Mafia in White” en inglés y “Dakteo X: hayan mapiaui sidae” en su idioma original), que sigue a una brillante cirujana que se enfrenta a la corrupción y a las rígidas jerarquías de un hospital dominado por los intereses de poder. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

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Esta producción dirigida por Lee Jung-rim a partir del guion de Pyeon Seong-geun promete diferenciarse de los dramas médicos convencionales al ofrecer una mezcla intensa de intrigas de poder y thriller oscuro (cine negro), en lugar de enfocarse únicamente en el romance o los milagros médicos cotidianos.

“Doctora X”, producida por Lee Jae-woo y Yoon Geon-hee, cuenta con las actuaciones de Kim Ji-won, Lee Jung-eun, Son Hyun-joo, Kim Woo-seok, Lee Sung-wook, Lee Jin-hee y Jang Seung-jo.

¿EN QUÉ SE BASA “DOCTOR X: MAFIA IN WHITE”?

“Doctora X” es una adaptación de la exitosa franquicia japonesa “Doctor-X: Cirujana Michiko Daimon”, protagonizada por la actriz japonesa Ryoko Yonekura y que se estrenó en 2012 en TV Asahi.

Lee Jung-eun asume el papel de Jang Hee-sook, directora de una agencia de contratación de médicos, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

¿DE QUÉ TRATA “DOCTORA X”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Doctor X: Mafia in White”, “en un hospital dominado por los egos y la corrupción, una nueva cirujana tan enigmática como brillante encara casos que parecen imposibles, incluso teniendo a todos en su contra.”

Por lo visto en el tráiler, Gye Soo-jung es una cirujana de extraordinario talento que asegura no cometer errores, pero que tras llegar al Hospital Universitario Guseo tendrá que lidiar con la corrupción corporativa.

Debido a que ella pone en primer lugar el bienestar de sus pacientes en lugar de los intereses económicos, su presencia altera el equilibrio interno de la institución y la obliga a hacerle frente a una estructura marcada por la corrupción.

¿CÓMO VER “DOCTORA X”?

“Doctora X” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En Corea del Sur, “Doctor X: Mafia in White” se estrenará el 9 de octubre de 2026 en SBS TV y se emitirá todos los viernes y sábados a las 21:50 (KST).

TRÁILER DE “DOCTOR X: MAFIA IN WHITE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTORA X”

Kim Ji-won como Gye Su-jeong

Lee Jung-eun como Jang Hee-sook

Son Hyun-joo como Bu Seung-kwon

Kim Woo-seok como Park Tae-kyung

Lee Sung-wook como Bae Heung-gon

Lee Jin-hee como Jo Won-jin

Jang Seung-jo

Son Hyun-joo da vida a Bu Seung-kwon, director de una filial del Hospital Universitario Guseo, en la serie coreana "Doctora X" (Foto: Studio S/ Studio Dragon/ HighZium Studio)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DOCTOR X: MAFIA IN WHITE”?

“Doctora X”, que cuenta con Hong Sung-chang, Jang Kyung-ik, Yoo Sang-won, Hwang Gi-yong, Han Suk-won, Lee Gwang-soon y Cho Ah-ra como productores ejecutivos, tiene 12 episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DOCTORA X”?

La fotografía principal de “Doctor X: Mafia in White”, producida por las compañías Studio S, Studio Dragon y HighZium Studio, comenzó el 4 de diciembre de 2025 en estudios surcoreanos y localizaciones exteriores en Indonesia.

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