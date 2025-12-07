Una trama intensa cargada de amor, decepción, traición y nuevas oportunidades es lo que presenta “Doménica Montero”, la telenovela de Television Univision que es protagonizada por Angelique Boyer. Se trata de una nueva adaptación de “La Dueña” de 1995, que tuvo hace treinta años en el papel principal a Angélica Rivera. ¿De qué trata esta nueva versión? A continuación, todo lo que debes saber sobre esta producción.

¿DE QUÉ TRATA “DOMÉNICA MONTERO”?

“Doménica Montero” sigue a una reconocida empresaria y filántropa a quien dejan plantada en el altar. Esta humillación la convierte en el blanco del morbo social, llevándola a huir y refugiarse en la antigua hacienda de sus padres.

Con el corazón endurecido por la traición, en este lugar comenzará una nueva vida; y aunque no quiere saber nada del amor, alguien se cruza en su camino. ¿Podrá ceder nuevamente al llamado de cupido a su corazón o le cerrará totalmente las puertas?

En "Doménica Montero", acompaña a Boyer en rol principal Marcus Ornellas (Foto: TelevisaUnivision)

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

La telenovela “Doménica Montero” se estrena en el horario estelar de Univision. Su llegada a la parrilla de la cadena es el lunes 8 de diciembre de 2025 a las 9 pm (hora del Este). Se emitirá de lunes a viernes.

Vale mencionar que esta producción estará disponible un día después, el 9 de diciembre, en ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “DOMÉNICA MONTERO”

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE LA TELENOVELA?

Angelique Boyer como Doménica Montero, la mujer cuyo corazón se endureció tras ser traicionada.

Marcus Ornellas quien dará vida al hombre que se cruzará en el camino de Doménica.

Scarlet Gruber

Brandon Peniche

Diego Amozurrutia

Arcelia Ramírez

Alberto Estrella

Arleth Terán

Alejandro Ávila

Alejandro Tommasi

Nuria Bages

Verónica Merchant

“La gente se va a sorprender porque van a conocer una nueva historia. No es repetir lo que ya se hizo, es contarlo de otra forma en la actualidad en la que estamos y se ha logrado algo muy diferente”, dijo Boyer a People en español.

Afiche oficial de "Doménica Montero" que se estrena en Univision y Vix (Foto: TelevisaUnivision)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí