Si quedaste fascinado con los ocho episodios de “Chespirito: sin querer queriendo”, tenemos una buena noticia para ti, ya que HBO Max expandirá el universo de personajes creador por Roberto Gómez Bolaños con dos nuevas series: “Don Ramón” y “El Colorado”. El primero se ganó el cariño del público por habernos robado muchas carcajadas y momentos memorables cuando formó parte de “El Chavo del 8”, mientras que el segundo es el héroe poco común que siempre acude al llamado de los más necesitados que dicen la frase: “¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme?”. Ante la expectativa que han generado estas dos producciones, Mag El Comercio te cuenta lo que se sabe de cada una hasta ahora.

LO QUE SE SABE SOBRE LA SERIE “DON RAMÓN”

Tal como su nombre lo indica, “Don Ramón” se inspira en el papá de la Chilindrina, con quien vive en el apartamento 72 de la vecindad. Está desempleado y posee una deuda de catorce meses de renta con el señor Barriga; por tanto, cada vez que va a cobrarle del alquiler, lo evade. Asimismo, es víctima de las bromas del Chavo, por lo que muchas veces paga por sus travesuras con doña Florida.

“Don Ramón fue uno de los personajes más divertidos y singulares de la serie original de ‘El Chavo del 8’ (…) será una gran oportunidad para ofrecer humor y contenido más juvenil, ya que era un personaje muy singular en ese universo en particular”, señaló Mariano César, vicepresidente sénior de contenido general de entretenimiento y estrategia de programación de HBO Max en Latinoamérica.

La confirmación de la serie llegó a través de las redes sociales oficiales de HBO Max Latinoamérica, este 25 de noviembre de 2025. “¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, se lee en el post de Instagram. El texto es acompañado con una foto del icónico sombrero de Ramón Valdés con sus más recordadas frases: “Tenía que ser el Chavo del 8”, “Con permiso dijo Monchito”, “¡Si serás! ¡Si serás!”, “¡Y no te doy otra no más porque…!”.

HBO Max comenzó las conversaciones con posibles guionistas para sacar adelante la serie “Don Ramón”.

¿Y “EL COLORADO”?

HBO Max también está preparando otra serie, pero animada basada en el Chapulín Colorado que llevará por título “El Colorado”. Se tratará de una comedia de superhéroes mexicana para ver a este querido personaje, que pese a ser muy torpe y miedoso logra sacar de diversos problemas a quienes solicitan su ayuda.

“Comenzaremos el año con el estreno de ‘El Colorado’. Es una serie muy divertida y, por supuesto, una actualización del personaje del Chapulín Colorado con una animación increíble”, señaló Mariano César.

Vale precisar que ambas producciones son producidas por THR3 Media Group, fundado por Tomás Darcyl y Ricardo Costianovsky.

